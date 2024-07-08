رد نادي بيراميدز على أنباء عدم قانونية فوزه الأخير بالدوري المصري على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 4-0 ، اليوم الاثنين، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين.

وعزز بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة بهذا الفوز بفارق 11 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه.

ولكن بيراميدز خاض 4 مباريات إضافية عن الأهلي قبل لقائهما المؤجل الذي يقام يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وترددت أنباء حول عدم قانونية مشاركة الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز في مباراة الاتحاد السكندري بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء قبل المباراة.

وانتشرت صورة من موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات تفيد بحصول اللاعب على 3 إنذارات قبل لقاء الاتحاد من بينها إنذار في مباراة طلائع الجيش يوم 6 أبريل الماضي بجانب لقاءي سموحة يومي 13 يونيو الماضي و2 يوليو الجاري.

ورد أحمد زاهر المدير الإداري بنادي بيراميدز على هذه الأنباء عبر بيان نشره المركز الإعلامي لناديه مؤكدًا أن مايلي لم يحصل على البطاقة الصفراء في لقاء طلائع الجيش.

وأشار إلى أن مشاركة اللاعب في لقاء الاتحاد قانونية تمامًا لحصوله على إنذارين فقط قبل هذه المواجهة بينما يتم إيقاف اللاعب بعد الحصول على 3 إنذارات بحسب لوائح الدوري المصري.

ونشر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز مستندًا يفيد بعدم حصول مايلي على أي إنذارات في لقاء طلائع الجيش.