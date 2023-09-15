بيع نادي إيفرتون إلى شركة 777 بارتنرز الأمريكية

أعلن إيفرتون الإنجليزي توصل المالك فرهاد موشيري إلى اتفاق ببيع النادي إلى شركة 777 بارتنرز الأمريكية للاستثمار المباشر اليوم الجمعة مقابل أكثر من 550 مليون جنيه إسترليني (685 مليون دولار) كما أشارت تكهنات صحفية.

وأضاف النادي في بيان أن 777 بارتنرز، ومقرها ميامي، توصلت لاتفاق بالاستحواذ على الحصة الكاملة للملياردير البريطاني-الإيراني موشيري وتبلغ 94.1 في المئة من أسهم النادي، ومن المتوقع إتمام إجراءات الصفقة بنهاية العام.

وقال جوش واندر المؤسس والشريك الإداري لشركة 777 بارتنرز "نحن سعداء للغاية بفرصة تشكيل جزء من عائلة إيفرتون ونعتبر من الامتياز أن نتمكن من البناء على إرث وقيم النادي التي تدعو للفخر".