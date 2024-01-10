قبل أيام من أمم أفريقيا.. لاعبو غامبيا يضربون عن التدريبات
كشفت تقاير صحفية أن منتخب غامبيا يواجه أزمة كبيرة قبل أيام من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير وتستمر حتى 11 فبراير في كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات.
وقالت صحيفة "ghanaweb"، إنه كان من المقرر أن يجري فريق المدرب توم سانتفيت جلسة تدريبية وداعية أمام جماهيره على الملعب الوطني في بانغول، يوم الثلاثاء، ولكن هذا لم يحدث بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة للاعبين تخص مكافأة الصعود إلى البطولة القارية.
وأشار التقرير إلى أن "اللاعبين لم يأتوا للمِران بسبب أن كلًّا منهم يطالب بالحصول على 15 ألف دولار هي قيمة المكافأة".
وأوضحت الصحيفة، أن الجهاز الفني حاول القيام ببعض الحركات الفنية مع طاقمه أمام الجماهير ليستمتعوا مع غياب اللاعبين، لكن المشجعين عبروا عن استيائهم وطالبوا المسؤولين بدفع المكافآت.
ويلعب منتخب غامبيا في المجموعة الثالثة والتي تضم السنغال، والكاميرون، وغينيا.