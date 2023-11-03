تقرير: باريس سان جيرمان لا يستبعد تجديد عقد مبابي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تطور جديد في ملف مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل ويحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة باريس سان جيرمان بداية من يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد متفائل بالتعاقد مع مبابي الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، بعد فشل التعاقد معه أكثر من مرة.