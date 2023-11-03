تقرير: باريس سان جيرمان لا يستبعد تجديد عقد مبابي
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تطور جديد في ملف مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل ويحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة باريس سان جيرمان بداية من يناير المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد متفائل بالتعاقد مع مبابي الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، بعد فشل التعاقد معه أكثر من مرة.
وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد سيحاول في يناير إقناع مبابي بالتوقيع، للعب معه في يوليو 2024.
لكن ريال مدريد لا يريد دفع ولو يورو واحد لباريس سان جيرمان.
في حين أنه بالنسبة لباريس سان جيرمان فإنه ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان مبابي سيغادر في يونيو المقبل.
ونقلت الصحيفة عن "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان لا يستبعد أن ينتهي الأمر بالتجديد لمبابي.
ولا يريد قادة باريس سان جيرمان خسارة نجمهم الأول، رغم أنهم في فرنسا بدأوا بالفعل يقترحون أن هذا التجديد يمكن أن يكون استراتيجية حتى لا يغادر مبابي مجانًا لريال مدريد.
ورغم ذلك ذكرت "موندو ديبورتيفو" أن ليفربول ظهر مهتما بالتعاقد مع مبابي.
وأوضحت أن ليفربول كان أحد الخيارات التي تعامل معها باريس سان جيرمان الصيف الماضي، بإعارة اللاعب إلى الريدز حتى لا يذهب إلى ريال مدريد.