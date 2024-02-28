صخب حول "شبيه رونالدو" في متجر النصر (فيديو)

التف المتواجدون في متجر نادي النصر السعودي بالعاصمة السعودية الرياض حول شخص يشبه إلى حد ما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتداولت حسابات منتمية لنادي النصر الفيديو الذي يظهر خلاله الشخص وقد تجمع حوله بعض الأشخاص لالتقاط صور تذكارية.

ولدى النجم البرتغالي مثل أغلب المشاهير أشخاص يشبهونه، لكن الغريب هو ظهور أحدهم في متجر تابع للنادي السعودي.

ويستعد نادي النصر السعودي لاستحقاقاته المحلية الآسيوية وسط غموض حول موقف رونالدو بالتحديد بعد أزمة احتفاله خلال مباراة النصر والشباب بالدوري السعودي.

وطلبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إفادة رونالدو حول إشارته في إطار تحقيقاتها بعد شكوى من نادي الشباب.