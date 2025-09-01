logo
رياضة

هل طلب حسين لبيب طرد فيريرا من الزمالك؟

هل طلب حسين لبيب طرد فيريرا من الزمالك؟
يانيك فيريرا مدرب الزمالكالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 11:34 م

تركت هزيمة  الزمالك أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2، مساء الأحد الماضي، ردود فعل واسعة بين مشجعي الفريق الأبيض.

وتجرع الزمالك مرارة الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم في الجولة الخامسة للدوري المصري.

أخبار ذات علاقة

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

الزمالك يحسم مصير فيريرا

 وافتتح الزمالك مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 ثم تعادل مع المقاولون العرب دون أهداف ثم تغلب على مودرن سبورت بنتيجة 2-1.

وفاز الفريق الأبيض على فاركو بنتيجة 1-0 ثم خسر أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2 وهي النتيجة التي فجرت الانتقادات في وجه المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك لدرجة المطالبة برحيله.

أخبار ذات علاقة

الإعلامي عمرو أديب

"الأهلي ياخد القمة في الآخر".. صدمة عمرو أديب بعد خسارة الزمالك (فيديو)

 وانتشرت أنباء حول رغبة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في الإطاحة بالمدرب فيريرا وحدوث خلاف بين لبيب وجون إدوارد المدير الرياضي حول مصير المدير الفني.

وكشفت قناة MBC MASR2 عن حقيقة هذه الخلافات مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة.

أخبار ذات علاقة

مقر نادي الزمالك

إصابات واشتباكات دامية داخل مقر نادي الزمالك

 وأوضحت أن ملف كرة القدم داخل نادي الزمالك مع جون إدوارد المدير الرياضي كما أن حسين لبيب رئيس النادي لم ولن يتدخل في هذا الملف لكي يتم تقييم تجربته في نهاية الموسم.

وأشارت إلى أن حسين لبيب يدعم تجربة جون إدوارد ويدرك وجود بعض الصعوبات مثل عدم تناغم اللاعبين واستقدام صفقات جديدة ومدير فني يخوض أول تجربة في الدوري المصري.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC