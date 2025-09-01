هل طلب حسين لبيب طرد فيريرا من الزمالك؟

تركت هزيمة الزمالك أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2، مساء الأحد الماضي، ردود فعل واسعة بين مشجعي الفريق الأبيض.

وتجرع الزمالك مرارة الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم في الجولة الخامسة للدوري المصري.

أخبار ذات علاقة الزمالك يحسم مصير فيريرا

وافتتح الزمالك مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 ثم تعادل مع المقاولون العرب دون أهداف ثم تغلب على مودرن سبورت بنتيجة 2-1.

وفاز الفريق الأبيض على فاركو بنتيجة 1-0 ثم خسر أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2 وهي النتيجة التي فجرت الانتقادات في وجه المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك لدرجة المطالبة برحيله.

وانتشرت أنباء حول رغبة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في الإطاحة بالمدرب فيريرا وحدوث خلاف بين لبيب وجون إدوارد المدير الرياضي حول مصير المدير الفني.

وكشفت قناة MBC MASR2 عن حقيقة هذه الخلافات مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة.

أخبار ذات علاقة إصابات واشتباكات دامية داخل مقر نادي الزمالك

وأوضحت أن ملف كرة القدم داخل نادي الزمالك مع جون إدوارد المدير الرياضي كما أن حسين لبيب رئيس النادي لم ولن يتدخل في هذا الملف لكي يتم تقييم تجربته في نهاية الموسم.

وأشارت إلى أن حسين لبيب يدعم تجربة جون إدوارد ويدرك وجود بعض الصعوبات مثل عدم تناغم اللاعبين واستقدام صفقات جديدة ومدير فني يخوض أول تجربة في الدوري المصري.