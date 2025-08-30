روسيا تعلن تدمير 86 مسيّرة أوكرانية في مناطق مختلفة

طريقة الحصول على أعلى جودة بث في تاريخ الكرة السعودية من قنوات "ثمانية"

فريق الهلال السعودي في أول ظهور له أمام الرياضالمصدر: منصة إكس
30 أغسطس 2025، 5:26 ص

دشّنت قنوات "ثمانية" البث الرسمي لمباريات الدوري السعودي من على القمرين الصناعيين "نايل سات" و"عرب سات"، مع انطلاق منافسات كأس السوبر السعودي.

وبثت مجموعة "ثمانية" مباريات الأسبوع الأول من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تقدم القناة لعشاق الساحرة المستديرة تجربتي مشاهدة مختلفتين؛ إحداهما مجانية والأخرى مدفوعة، ولكل منهما مزاياها التقنية الخاصة.

طريقة الحصول على أعلى جودة بث

تمتلك "ثمانية" نظامي بثّ متمايزين، الأول هو "التجربة المجانية" والمتاحة عبر البث الفضائي المباشر للقنوات على القمرين، وكذلك على تطبيق "ثمانية". 

وتتميز هذه التجربة بنقل كل مباريات الدوري السعودي دون اشتراط الاشتراك لمشاهدة أي لقاء؛ ما يضمن وصول المحتوى لأكبر شريحة ممكنة من المشاهدين. 

إلا أن جودة البث في هذه التجربة تكون بمعدل 25 إطارا في الثانية، وبجودة متوسطة.

أما "التجربة المدفوعة"، فهي متاحة حصريا عبر تطبيق "ثمانية" فقط، وتُعد نقلة نوعية في عالم البث الرياضي بالمملكة. 

ثمانية

 

 

وتتميز هذه التجربة بأعلى جودة بث في تاريخ منافسات الكرة السعودية، حيث تتراوح جودة الفيديو حسب إمكانيات الجهاز والاتصال بين عالية (HD) وقصوى (UHD)، وجميعها تُبث بمعدل 50 إطارا في الثانية؛ ما يضمن صورة سلسة وواضحة تفوق أي بث سابق.

ولم تتوقف المزايا عند الجودة البصرية فحسب، بل تشمل التجربة المدفوعة مزايا تقنية حصرية، أبرزها خاصية "موازنة صوت المعلق والجمهور" التي تمنح المشاهد تحكما كاملا في تجربته الصوتية. إضافة إلى ذلك، تشمل الباقة المدفوعة مزايا متعددة داخل تطبيق و"راديو ثمانية"؛ ما يوفر محتوى شاملا وغنيا. 

 

 

