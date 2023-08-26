كلوب: لا مجال لإخفاق ليفربول في فترة الانتقالات

في المقابل خسر ليفربول جهود ستة لاعبين إذ انتقل قائده السابق جوردان هندرسون وفابينيو إلى الدوري السعودي، بينما رحل لاعبو الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر ونابي كيتا والمهاجم روبرتو فيرمينو دون مقابل.

وقال كلوب للصحفيين: "كان هناك عام واحد لم يكن فيه المال مشكلة لأن فيليب كوتينيو انتقل إلى برشلونة وتمكنا من إبرام صفقتين رائعتين".

وإثر انتقال كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018، تمكن ليفربول من التعاقد مع المدافع فيرجيل فان دايك الذي بات قائد الفريق، وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر.