كلوب: لا مجال لإخفاق ليفربول في فترة الانتقالات
قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إن هامش الخطأ في فترة الانتقالات أقل مقارنة بالمنافسين، مقرا بصعوبة العمل في ظل قيود الميزانية.
وتعاقد ليفربول مع ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية وهم أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي وواتارو إيندو.
وثارت مخاوف بين مشجعي ليفربول بشأن عدم التعاقد مع لاعبين جدد على عكس التوقعات بصيف حافل في أنفيلد، بعدما احتل الفريق المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ليشارك في الدوري الأوروبي وليس في دوري أبطال أوروبا.
في المقابل خسر ليفربول جهود ستة لاعبين إذ انتقل قائده السابق جوردان هندرسون وفابينيو إلى الدوري السعودي، بينما رحل لاعبو الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر ونابي كيتا والمهاجم روبرتو فيرمينو دون مقابل.
وقال كلوب للصحفيين: "كان هناك عام واحد لم يكن فيه المال مشكلة لأن فيليب كوتينيو انتقل إلى برشلونة وتمكنا من إبرام صفقتين رائعتين".
وإثر انتقال كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018، تمكن ليفربول من التعاقد مع المدافع فيرجيل فان دايك الذي بات قائد الفريق، وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر.
وأضاف كلوب: "لكننا دائما ما ننفق على مر السنين عندما يكون علينا رفع المستوى.. منذ أن جئت هنا، كان علينا أن نعيش في حدود إمكانياتنا، كان على النادي أن يفعل ذلك، وبالطبع لا يجعل هذا الوضع أسهل".
وتابع مدرب ليفربول: "المشكلة ليست في وضعنا، وإنما في المقارنة بفرق أخرى، يجب أن نكون دقيقين، هذا هو الأهم. ليس هناك مجال كبير للإخفاق".
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أكثر فترة أنفق فيها ليفربول منذ التعاقد مع كلوب كانت في صيف 2018 بإنفاق 244 مليون يورو عندما تعاقد مع أليسون (62 مليون يورو) ونابي كيتا (60 مليون يورو) وفابينيو (45 مليون يورو) وشيردان شاكيري (14 مليون يورو).