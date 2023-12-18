NBA.. سيلتيكس يهزم ماجيك ليحقق انتصاره الـ 14 تواليًا على أرضه

‭ ‬تألق جايلن براون قرب النهاية ليسجل 31 نقطة في فوز فريقه بوسطن سيلتيكس 114-97 على ضيفه أورلاندو ماجيك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وفاز بوسطن بأول 14 مباراة في الموسم على أرضه ليصبح ثاني فريق في التاريخ يحقق هذا الإنجاز. وسبق لفريق سيلتيكس موسم 1957-1958 تحقيق أفضل بداية على ملعبه عندما حقق 18 انتصارًا متتاليًا.

وسجل براون 17 من رصيد نقاطه في الربع الأخير، بينما أضاف جيسون تيتوم 23 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة لبوسطن الذي حصد أيضًا 15 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة من كريستابس بورزينجيس.