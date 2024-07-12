رودري يتحدى إنجلترا بتصريحات نارية قبل نهائي اليورو

أعلن رودريغو هيرنانديز "رودري"، نجم منتخب إسبانيا، التحدي قبل مواجهة إنجلترا في نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

ويستضيف ستاد "برلين" الأولمبي مساء الأحد المقبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب إسبانيا وإنجلترا في نهائي اليورو.

وقال رودري في حوار مع صحيفة "آس" الإسبانية إن منتخب بلاده تغلب على 3 أبطال عالم سابقين في مشواره نحو النهائي والآن أصبح الدور على البطل الرابع.

وتغلب منتخب إسبانيا خلال النسخة الحالية لليورو على إيطاليا بطل العالم 4 مرات بنتيجة 1-0 بمرحلة المجموعات ثم فاز على ألمانيا بطل العالم 4 مرات بنتيجة 2-1 في ربع النهائي ثم تخطى عقبة فرنسا بطل العالم مرتين بنتيجة 2-1 أيضًا في نصف النهائي.

وتوج منتخب إنجلترا بلقب كأس العالم مرة واحدة في نسخة 1966 ولكنه لم يفز من قبل ببطولة اليورو.

وقال نجم مانشستر سيتي الإنجليزي:" سنخوض نهائي يمكن أن يضعنا في التاريخ وسيجعلنا الأكثر تحقيقًا للقب اليورو برصيد 4 مرات".

وأضاف:" هدفنا بناء إرث للجيل الحالي وتحقيق تاريخ لنا يتذكره الجمهور دائمًا".

ولم يتقابل منتخب إسبانيا من قبل ضد إنجلترا في نهائي البطولة القارية أو نهائي كأس العالم.

ونجح المنتخب الإسباني في تحقيق 6 انتصارات خلال النسخة الحالية بالبطولة القارية بفوزه على كرواتيا بنتيجة 3-0 وإيطاليا بنتيجة 1-0 وبالنتيجة نفسها على ألبانيا بالمجموعة الثانية.

وتخطى منتخب إسبانيا عقبة جورجيا في ثمن النهائي ثم ألمانيا بدور الثمانية وفرنسا في نصف النهائي.