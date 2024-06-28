تغريدة من المهيدب تثير حماس جمهور النصر السعودي (صورة)
أشعل إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي، حماس جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.
وتولى المهيدب رئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية لنادي النصر بعد الفوز بالانتخابات الأخيرة.
وتعول جماهير النصر الكثير على المهيدب من أجل تدعيم صفوف الفريق بقوة في فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.
وكتب المهيدب عبر حسابه الرسمي بموقع إكس:" بعد العاصفة يأتي المطر، وبعد الغيوم تأتي الشمس".
وجاءت تغريدة المهيدب لتثير حماس جماهير النصر بأنها رسالة لمشجعي الفريق بأن الفترة القادمة ستشهد تغييرات للأفضل لصالح الفريق النصراوي.
ونجح النصر في احتلال وصافة الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، كما حقق لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.
وودع النصر منافسات دوري أبطال آسيا من ربع النهائي على يد العين الإمارتي بخلاف خسارته لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الهلال بضربات الترجيح.
ويأمل النصر في الموسم المقبل العودة إلى سكة الألقاب المحلية بجانب المنافسة بقوة للتتويج القاري.
وترتب إدارة المهيدب لعدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل بعدما ارتبط اسم النصر بالتفاوض مع ثنائي ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك وأليسون باكير حارس المرمى.