تغريدة من المهيدب تثير حماس جمهور النصر السعودي (صورة)

أشعل إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي، حماس جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتولى المهيدب رئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية لنادي النصر بعد الفوز بالانتخابات الأخيرة.

وتعول جماهير النصر الكثير على المهيدب من أجل تدعيم صفوف الفريق بقوة في فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.