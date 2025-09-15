الوحدة الإماراتي يخطف فوزا دراميا من الاتحاد السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة

خطف نادي الوحدة الإماراتي فوزًا دراميًا من الاتحاد السعودي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، في إطار الجولة الأولى من منافسات مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2025-2026.

وأضاع الوحدة سيلا من الفرص في المباراة التي أقيمت على ملعب آل نهيان مساء اليوم الاثنين، ولكنه سجل هدفًا في اللحظات الأخيرة خطف به فوزًا غاليًا.

سجل النجم الهولندي ستيفن بيرغوين أول أهداف المباراة في الدقيقة 21 لمصلحة نادي الاتحاد، بتسديدة صاروخية قوية من خارج منطقة الجزاء.

ولكن مناخ الفرحة لم يدم طويلاً في صفوف الفريق السعودي، فقد تلقى لاعب الوسط مهند الشنقيطي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 37، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي الوحدة، ليواصل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

استغل الفريق الإماراتي تفوقه العددي، وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62 عن طريق لاعبيه كايو بعد أن تسلم بينية من عمر خربين وأودعها الشباك.

وحسم الوحدة الإماراتي المباراة لمصلحته بهزيمة درامية للاتحاد السعودي في الدقيقة 98، فقد سجل اللاعب لوكاس بيمنتا الهدف الثاني لفريقه، بعد استغلال ارتباك دفاع الاتحاد وفشلهم في تشتيت الكرة، ليسددها بقوة في الشباك.

وبهذه النتيجة، حصد الوحدة أول 3 نقاط له في رصيده ضمن منافسات المجموعات، فيما خرج الاتحاد خالي الوفاض.