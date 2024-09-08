أسطورة ليفربول يمهد لرحيل نجم الفريق إلى ريال مدريد

وجّه غرايم سونيس، أسطورة ليفربول، نصيحة إلى ترينت ألكسندر أرنولد، نجم الفريق، مع اقتراب نهاية عقده، بضرورة الانضمام لريال مدريد.

وينتهي عقد الظهير الإنجليزي أرنولد مع ليفربول نهاية الموسم الحالي، صيف 2025.

وكان اسم أرنولد ارتبط بالفعل بالانتقال إلى اللعب في "الميرنغي" خلال الفترة الماضية، لكن الميركاتو الصيفي انتهى من دون أن تحدث الصفقة، ومع قرب نهاية عقده من دون أي تقدم من الإدارة لتجديده، فإنه بالتأكيد سيتم ربطه من جديد بالفريق الملكي.

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وقال سونيس في تصريحات لصحيفة "مترو": "أرنولد مصمم خصيصًا لريال مدريد من حيث الطريقة التي يلعب بها، ولديه أسلوب لا يُصدق وقدرة رائعة على التمرير، بالإضافة إلى أنه صديق جيد لجود بيلينغهام، لن يغادر ليفربول إلا من أجل ريال مدريد".

وأضاف: "إذا كنت ستغادر ليفربول، فأين يمكنك الذهاب لتطوير نفسك سوى ريال مدريد؟".

وكانت شبكة "فوتبول إنسايدر" ذكرت أخيرا أن ليفربول بات قريبًا للغاية من تمديد عقد ترينت ألكسندر أرنولد، في ظل رغبة اللاعب في البقاء داخل أنفيلد.

وأوضحت أن إدارة ليفربول تنظر إلى أرنولد على أنه القائد المستقبلي للفريق، وأن اللاعب لديه أولوية من قبل الريدز بتجديد عقده مع الفريق مقارنة بمستقبل محمد صلاح وفان دايك.

وشارك أرنولد مع ليفربول في 310 مباريات مع الريدز بالمسابقات جميعها منذ صعوده إلى الفريق الأول عام 2017.