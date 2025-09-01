الأهلي السعودي يحسم صفقة نجم ريمس الفرنسي

كشفت مصادر، عن تطورات مفاوضات النادي الأهلي السعودي، لضم فالنتين أتانغانا، لاعب وسط فريق ريمس الفرنسي.

الأهلي يريد التعاقد مع أتانغانا ضمن تعزيزات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أبرم صفقات سابقة شملت الفرنسي إنزو ميلوت القادم من شتوتغارت الألماني، وصالح أبو الشامات، وعبدالإله الخيبري، ومحمد عبدالرحمن، بالإضافة إلى حسم صفقة البرازيلي ماتيوس جونسفاليس.

إنهاء صفقة أتانغانا

كشفت مصادر أن النادي الأهلي حصل على توقيع فالنتين أتانغانا قادمًا من نادي ستاد ريمس الفرنسي، وذلك بعد اجتيازه للفحوصات الطبية بنجاح.

وأشارت إلى أن العقد يمتد لثلاثة مواسم، فيما اتفق الأهلي مع ريمس على دفع مبلغ 25 مليون يورو مقابل شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.

وكان أتانغانا، البالغ من العمر 20 عامًا، قد لفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها تشيلسي الإنجليزي وستراسبورغ الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم أتانغانا إلى أكاديمية ستاد ريمس في عام 2015، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2021، حيث وقَّع أول عقد احترافي له في 7 مايو 2022، ثم جدد عقده في 3 أكتوبر 2023.

كما مثَّل أتانغانا منتخبات فرنسا للفئات السنية، وكان جزءًا من التشكيلة التي حققت لقب بطولة أوروبا تحت 17 عامًا في عام 2022، ثم انتقل إلى المنتخب الأولمبي وسجل هدفًا في أولى مشاركاته معه.