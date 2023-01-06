فان دايك يصدم ليفربول بعد كشف مدة غيابه عن الملاعب
المدافع الهولندي أصيب أمام برنتفورد يوم الإثنين الماضي
أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول أن مدافعه فيرجيل فان دايك سيغيب عن الملاعب لأكثر من شهر بسبب إصابة عضلية.
إصابة فان دايك أمر صعب عليه لكنه خاض عددا لا يُصدق من المباريات في السنوات الأخيرة
يورغن كلوب
وخرج فان دايك قائد هولندا من الملعب في الشوط الأول خلال الهزيمة 3-1 على ملعب برنتفورد يوم الإثنين الماضي ضمن تغيير ثلاثي للمدرب الألماني.
وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة ليفربول في الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي ضد ولفرهامبتون واندرارز غدا السبت: "فيرجيل كان مفاجأة لنا وضربة كبيرة".
وأضاف: "التشخيص كان قاسيا للغاية. نتحدث عن أسابيع وأكثر من شهر لكني أتمنى أن تسير الأمور بسرعة"، وتابع: "الأمر صعب عليه لكنه خاض عددا لا يُصدق من المباريات في السنوات الأخيرة".
ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.