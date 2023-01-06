فان دايك يصدم ليفربول بعد كشف مدة غيابه عن الملاعب

وخرج فان دايك قائد هولندا من الملعب في الشوط الأول خلال الهزيمة 3-1 على ملعب برنتفورد يوم الإثنين الماضي ضمن تغيير ثلاثي للمدرب الألماني.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة ليفربول في الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي ضد ولفرهامبتون واندرارز غدا السبت: "فيرجيل كان مفاجأة لنا وضربة كبيرة".

وأضاف: "التشخيص كان قاسيا للغاية. نتحدث عن أسابيع وأكثر من شهر لكني أتمنى أن تسير الأمور بسرعة"، وتابع: "الأمر صعب عليه لكنه خاض عددا لا يُصدق من المباريات في السنوات الأخيرة".

ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.