ديوكوفيتش ونادال يظهران معًا في بطولة إنديان ويلز

يتطلع المصنف الأول عالميًّا، الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى إحراز لقبه السادس ودعم رقمه القياسي، وذلك بالعودة إلى بطولة إنديان ويلز للتنس للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بينما تسجل البطولة مشاركة الإسباني المخضرم رافائيل نادال الذي توج بلقب إنديان ويلز ثلاث مرات.

وتنطلق بطولة إنديان ويلز للتنس غدًا الأربعاء، وتشهد مسابقة الرجال عودة دجوكوفيتش، صاحب الأربعة والعشرين لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، والذي غاب عن منافسات البطولة منذ عام 2019 بسبب قيود السفر الأمريكية المتعلقة بجائحة كورونا، لكنه بدا مرتاحًا في جنوب كاليفورنيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث شاهد مباريات لوس أنجليس ليكرز في دوري السلة الأمريكي ولوس أنجليس جالاكسي بدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين وتدرب في جامعة كاليفورنيا.

وبعد غيابه عن بطولة العام الماضي، علق الماتادور الإسباني رافائيل نادال، على عودته إلى ملاعب إنديان ويلز قائلا إن مسيرته "قد تكون على وشك الانتهاء أريد فقط المنافسة في البطولة دون أن أصاب بأذى حتى يظل بصحة جيدة لموسم الملاعب الترابية".

وعاد نادال للمنافسة في برزبين في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد غياب نحو عام بسبب إصابة في عضلات أعلى الفخذ لكنه غاب عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب تمزق عضلي آخر.

وتشهد بطولة إنديان ويلز التي يطلق عليها أحيانًا، خامس البطولات الكبرى (غراند سلام) مشاركة الإسباني كارلوس ألكاريز والإيطالي يانيك سينر صاحب لقب بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، بجانب الروسي دانييل ميدفيديف المتخصص في الملاعب الصلبة والدنماركي هولجر رونه والأمريكي تايلور فريتز بطل نسخة 2022 ما يجعل البطولة مفتوحة على منافسات قوية.

وعلى صعيد مسابقة السيدات، تأتي حاملة اللقب الكازاخية إيلينا ريباكينا إلى جنوب كاليفورنيا للتتويج بلقب جديد بعد فوزها في أبوظبي الشهر الماضي، فيما تشارك الأمريكيتان كوكو غوف وجيسيكا يبغولا والبيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفوتناك واليابانية نعومي أوساكا والتونسية أنس جابر ضمن المشاركات في البطولة.