أصيب بثقب في الرئة.. نقل لاعب ريكسهام للمستشفى بعد اصطدام عنيف مع حارس مانشستر يونايتد (فيديو)

نُقل بول مولين، لاعب فريق ريكسهام، إلى المستشفى على الفور بعد اصطدامه العنيف مع حارس مرمى مانشستر يونايتد، ناثان بيشوب، في المباراة الودية التي جمعتهما، فجر الأربعاء، وأقيمت على ملعب "سناب دراغون"، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق ريكسهام الفوز بنتيجة (3-1) على مانشستر يونايتد، حيث سجل إليوت لي، في الدقيقة الـ29 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله آرون هايدين الهدف الثاني في الدقيقة الـ36، واختتم سام داليب ثلاثية ريكسهام في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة، فيما سجل هدف مانشستر يونايتد، مارك خواردو.