أصيب بثقب في الرئة.. نقل لاعب ريكسهام للمستشفى بعد اصطدام عنيف مع حارس مانشستر يونايتد (فيديو)
نُقل بول مولين، لاعب فريق ريكسهام، إلى المستشفى على الفور بعد اصطدامه العنيف مع حارس مرمى مانشستر يونايتد، ناثان بيشوب، في المباراة الودية التي جمعتهما، فجر الأربعاء، وأقيمت على ملعب "سناب دراغون"، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وحقق ريكسهام الفوز بنتيجة (3-1) على مانشستر يونايتد، حيث سجل إليوت لي، في الدقيقة الـ29 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله آرون هايدين الهدف الثاني في الدقيقة الـ36، واختتم سام داليب ثلاثية ريكسهام في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة، فيما سجل هدف مانشستر يونايتد، مارك خواردو.
وتدخل ناثان بيشوب بقوة على لاعب ريكسهام، ليسقط الأخير على الأرض وبدا أنه يعاني من إصابة ضخمة بمنطقة ضلوعه، ليهرع إليه المسعفون والجهاز الطبي لفريقه، وظل المهاجم على الأرض لمدة سبع أو ثماني دقائق يتلقى العلاج، وخلال ذلك الوقت، تم إعطاء الأكسجين له قبل أن يجلس مرة أخرى برفق.
وتمت مساعدة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على الخروج من الملعب واحتاج إلى الأكسجين، حيث شق طريقه مؤقتًا إلى خط التماس ليحل محله بيلي ووترز. وبعد المباراة أكد نادي ريكسهام عبر حسابه على "تويتر" أن مهاجمه أصيب بثقب في رئته.
وقال فيل باركينسون المدير الفني لفريق ريكسهام، لشبكة ESPN، عقب المباراة، إن بول مولين، هداف الفريق، أصيب بثقب صغير في الرئة إثر الإصابة التي تعرض لها، وتم نقله إلى المستشفى في الوقت الحالي.
ويستعد مانشستر يونايتد لعدة مباريات ودية بعد ذلك، أمام كل من ريال مدريد وبوروسيا دورتموند ولنس وأتلتيك بلباو.
ويبدأ مانشستر يونايتد مشواره في النسخة المقبلة من الدوري الإنجليزي بمواجهة وولفرهامبتون، يوم 14 أغسطس المقبل.
بينما يستهل ريكسهام مبارياته في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي يوم 5 أغسطس المقبل بمواجهة فريق إم كيه دونز.
ريكسهام هو نادٍ مملوك للممثل الأمريكي الشهير ريان رينولدز المعروف ببطولته لـ"ديدبول" بين أفلام أخرى عديدة.
ويعتبر ريكسهام أقدم نادٍ ويلزي على الإطلاق، وثالث أقدم نادي كرة قدم في العالم، إذ تأسس عام 1864.