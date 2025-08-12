هدف مباراة الأهلي طرابلس والهلال في مواجهة الحسم بالدوري الليبي

افتتح الأهلي طرابلس الأهداف مبكراً في مباراة الهلال بنغازي، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان على ملعب "سيتا دي ميدا" في مدينة ميلانو الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات سداسي التتويج، بعد أن تأجلت المباراة 48 ساعة؛ نظراً لغياب تقنية الفيديو في ملعب اللقاء الذي كان مقرراً يوم الأحد الماضي.

أخبار ذات علاقة أول تعليق رسمي من الاتحاد الليبي بشأن أزمة مباراة الأهلي طرابلس والهلال (فيديو)

ويتصدر الأهلي طرابلس ترتيب مرحلة سداسي التتويج برصيد 10 نقاط بقيادة مديره الفني المصري حسام البدري، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلًا واحدًا، بينما يحتل الهلال المركز الثاني بقيادة مديره الفني الصربي زوران مانولوفيتش برصيد 8 نقاط، بواقع انتصارين وتعادلين دون هزيمة أيضاً.

أخبار ذات علاقة رسميا.. الاتحاد الليبي يعلن قراره النهائي بشأن مواجهة الأهلي طرابلس والهلال

وضمن الفريقان التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، ولكن يبقى صراع التتويج مرهوناً بمواجهة الحسم بين الفريقين.

أخبار ذات علاقة غياب تقنية الفيديو يفجر أزمة في مواجهة الأهلي طرابلس والهلال الحاسمة

وتقدم الأهلي طرابلس في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة عن طريق مدافعه تيري مانزي، ليشعل أجواء اللقاء مبكراً.

هدف الاهلي طرابلس في شباك الهلال في مبارة التتويج 🚨🔥 برعاية شركة Al Rayyan Sports✅ Posted by ‎دقيقة 90 في كورة الليبية‎ on Tuesday, August 12, 2025

ويحتاج الأهلي طرابلس إلى نقطة التعادل من أجل حسم اللقب رسمياً، بينما يبقى الهلال أمام خيار وحيد وهو تحقيق الفوز.