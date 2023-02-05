ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وأصبح هاري كين الهداف التاريخي لتوتنهام بعدما وصل إلى 276 هدفا مع النادي اللندني مستفيدا من هز شباك مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز .

وكان كين قائد منتخب إنجلترا قد عادل الرقم القياسي للراحل جيمي جريفيز عندما سجل هدف الانتصار أمام فولهام الشهر الماضي.

واستمر رقم جريفيز القياسي صامدا منذ عام 1970.

وسجل كين 267 هدفا في 416 مباراة مع توتنهام في مختلف المسابقات في حين سجل جريفيز أهدافه في 379 مباراة.

يشار إلى أن هاري كين وصل إلى هدفه رقم 200 في الدوري الإنجليزي الممتاز.