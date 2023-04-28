تين هاغ: بعض لاعبي مانشستر يونايتد لم يقدموا كل ما لديهم أمام توتنهام
قال إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن بعض لاعبيه لم يقدموا مئة بالمئة من جهدهم أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الخميس، بعد إهدار التقدم بهدفين والاكتفاء بالتعادل 2/2.
ومنحت ثنائية جادون سانشو وماركوس راشفورد التقدم لمانشستر يونايتد 2/0 في الشوط الأول، لكن بيدرو بورو وسون هيونغ-مين أدركا التعادل لصالح توتنهام بعد الاستراحة.
وقال تين هاغ إن جدول مانشستر يونايتد المزدحم عامل مهم في ذلك، لكنه أضاف أنه لا يمكن استخدامه كذريعة للتعادل الذي أبقى الفريق في المركز الرابع برصيد 60 نقطة بفارق نقطتين عن نيوكاسل يونايتد الذي خاض مباراة أكثر.
وقال المدرب الهولندي للصحفيين: "الوقت كاف للتعافي. لاعبونا مطالبون بأن يكونوا مستعدين. يعتقد البعض أن 90% كافية. لكننا نفقد التركيز. لهذا السبب نستقبل أهدافا. لم نقم بعملنا في التمركز".
وانتقل مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام بعد أربعة أيام من فوزه على برايتون في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.
كما لعبوا في إشبيلية في الدوري الأوروبي، الأسبوع الماضي.
وأضاف تين هاغ: "أعلم أنهم ليسوا آلات ولدينا جدول مزدحم وصعب. لكن عندما تلعب مع مانشستر يونايتد خارج أرضك، عليك أن تقدم (كل شيء) في كل مناسبة".
وأشاد ريان ميسون المدرب المؤقت لتوتنهام بشخصية فريقه بعد تعافيه من الهزيمة الثقيلة 6/1 على ملعب نيوكاسل يونايتد.
وقال ميسون بعد مباراته الأولى في فترته الثانية كمدرب مؤقت: "في كرة القدم يوجد فوز وتعادل وهزيمة لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا متحدون ونعمل كفريق. لدي فريق مستعد للقتال".
وقال سون إن عودتهم كانت مدفوعة بالغضب بعد أداء "غير مقبول" في المباراة الأخيرة. وأضاف: "أردنا تقديم طاقة جيدة".