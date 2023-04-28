تين هاغ: بعض لاعبي مانشستر يونايتد لم يقدموا كل ما لديهم أمام توتنهام

قال إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن بعض لاعبيه لم يقدموا مئة بالمئة من جهدهم أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الخميس، بعد إهدار التقدم بهدفين والاكتفاء بالتعادل 2/2.

ومنحت ثنائية جادون سانشو وماركوس راشفورد التقدم لمانشستر يونايتد 2/0 في الشوط الأول، لكن بيدرو بورو وسون هيونغ-مين أدركا التعادل لصالح توتنهام بعد الاستراحة.

وقال تين هاغ إن جدول مانشستر يونايتد المزدحم عامل مهم في ذلك، لكنه أضاف أنه لا يمكن استخدامه كذريعة للتعادل الذي أبقى الفريق في المركز الرابع برصيد 60 نقطة بفارق نقطتين عن نيوكاسل يونايتد الذي خاض مباراة أكثر.