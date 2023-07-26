ميسي يسجل ويقود إنتر ميامي للفوز على أتلانتا يونايتد برباعية (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليوينل ميسي فريقه إنتر ميامي الأمريكي لفوز كبير على أتلانتا يونايتد، بنتيجة 4 - 0، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوكهارت، فجر الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الدوريات الأمريكية.

افتتح إنتر ميامي نتيجة اللقاء في الدقيقة الثامنة بالشوط الأول، عن طريق نجمه ليونيل ميسي، وفي الدقيقة الـ 22، أضاف الأسطورة الأرجنتيني الهدف الثاني.