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رياضة

الأرجنتين تحبط مغامرة كندا وتصعد إلى نهائي كوبا أمريكا

الأرجنتين تحبط مغامرة كندا وتصعد إلى نهائي كوبا أمريكا
منتخب الأرجنتينالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 2:10 ص

أحبط منتخب الأرجنتين مغامرة منافسه كندا بفوز مثير بنتيجة 2-0، فجر الأربعاء، في مواجهة نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم منتخب الأرجنتين عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 23 من عمر اللقاء قبل أن يحرز الأسطورة ليونيل ميسي هدفه الأول في النسخة الحالية، ويعزز تقدم راقصي التانغو في الدقيقة 51 بهدف ثانٍ.

وسيطر المنتخب الأرجنتيني على مجريات الأمور في المباراة منذ البداية، ولكن الفاعلية غابت في ربع الساعة الأولى، رغم نشاط ميسي ومحاولاته العديدة على المرمى.

ونجح ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي في تسجيل هدف التقدم ليمنح زملاءه ثقة أكبر داخل المستطيل الأخضر، بينما حاول منتخب كندا إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ولكن تألق الحارس إيميليانو مارتينيز أفسد هذه المحاولات.

ميسي هز الشباك أخيرًا في الدقيقة 51 بعدما حول تسديدة زميله إلى مرمى كندا ليحبط مغامرة رفاق القائد ألفونسو ديفيز الذي غادر مصابًا.

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالوني في الحفاظ على التقدم والتصدي لمحاولات منتخب كندا ليخرج اللقاء بفوز مثير بثنائية دون رد لراقصي التانغو.

ويترقب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب مواجهة الفائز من لقاء كولومبيا ضد أوروغواي الذي يقام فجر الخميس.

ويأمل راقصو التانغو الحفاظ على اللقب للنسخة الثانية على التوالي بعدما حصدوا نسخة 2021 في الأراضي البرازيلية على حساب منتخب السيلساو في النهائي.

المنتخب الأرجنتينيكوبا-أمريكا-2024كوبا أمريكاليونيل ميسي

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