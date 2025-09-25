أنت على رأسي.. ماذا قال مدحت شلبي بعد اشتعال أزمة "تأشيرة الخطيب"؟ (فيديو)

تراجع الإعلامي مدحت شلبي عن تصريحاته المثيرة التي أطلقها مساء الأربعاء، والتي شكك خلالها في حصول الخطيب على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثار شلبي جدلا كبيرًا، عندما تحدث عن فشل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في استخراج تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمرافقة بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية الصيف الماضي.

ووجه شلبي نقدًا لاذعًا للخطيب خلال ظهوره على قناة "إم بي سي مصر"، واتهمه بمحاولة استغلال مرضه والحديث عنه، بدلا من الحديث الحقيقي عن سبب رفض التأشيرة.

ونشر جمال جبر مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي صورة ضوئية للتأشيرة، وقرر الادي الأهلي مقاضاة مدحت شلبي على هذه التصريحات، ثم تقديم شكوى ضده إلى المجلس الأعلى للإعلام في مصر.

هل يلطف شلبي الأجواء؟

خرج مدحت شلبي مساء الخميس بتصريحات عبر برنامجه أوضح فيها موقفه، مؤكدًا أنه لم يقصد على الإطلاق الإساءة إلى الخطيب أو التطرق إلى حياته الشخصية، مشددًا على أن احترامه لرئيس الأهلي "ثابت لا نقاش فيه".

وأضاف: "كل كلمة قلتها أنا فقط المسؤول عنها، ولم يكن هناك أي توجيه من القناة بخصوص هذا التصريح".

وتابع موضحًا سبب حديثه السابق: "حينما تحدثت عن اعتذار الكابتن الخطيب وظروفه الصحية، كان السبب أنني حزنت لأن الجماهير تحبه وتتأثر بما يمر به صحيًا".

وفيما يخص التأشيرة، فأكد شلبي أن مصدرًا هو من نقل له المعلومة، قائلاً: "ربما لم يكن دقيقًا"، قبل أن يختتم حديثه برسالة ودية للخطيب: "ألف سلامة وصحة للكابتن الخطيب، وأنت دائمًا على رأسي من فوق".