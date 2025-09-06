ضربة قوية لباريس سان جيرمان بسبب منتخب فرنسا

تعرض نادي باريس سان جيرمان لصدمة قوية، بعد الكشف عن مدة غياب عثمان ديمبلي، الذي تعرض للإصابة مع المنتخب الفرنسي.

أخبار ذات علاقة الثأر يقترب.. 3 ضربات موجعة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

وكان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قد أصيب في عضلة الفخذ الخلفية تعرض لها خلال فوز منتخب بلاده على أوكرانيا مساء أمس الجمعة.

وأصيب ديمبلي في العضلة نفسها ولكن في قدمه الأخرى قبل أسبوع خلال فوز فريقه على تولوز بنتيجة 6-3 في الدوري الفرنسي.

وعلى الرغم من ذلك، شارك ديمبلي بديلًا في شوط مباراة فرنسا، وأصيب مرة أخرى ليبقى على أرض الملعب أقل من 35 دقيقة فقط قبل أن يُستبدل.

أخبار ذات علاقة فنربخشه ينهي أزمة نجم باريس سان جيرمان مع لويس إنريكي

الكشف عن مدة الغياب

من المقرر أن يغيب الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، لمدة ستة أسابيع بسبب إصابة

وأفادت صحيفة ليكيب بأن إدارة باريس سان جيرمان تشعر بـ"الغضب" إزاء طريقة تعامل الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي مع ملف إصابة ديمبلي، خاصة بعد أن أبلغتهم بالصابة قبل بداية الشوط الثاني.

وتعني مدة الغياب المتوقعة أن ديمبلي سيغيب عن المباراة الافتتاحية لفريقه في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي لاحقًا هذا الشهر، بالإضافة إلى مواجهة ناديه السابق برشلونة في بداية أكتوبر المقبل.

أخبار ذات علاقة رد فعل مثير من ناصر الخليفي بعد قرعة باريس سان جيرمان النارية (فيديو)

وفي المباراة نفسها، تعرض زميل ديمبلي في الفريقين، ديزيريه دويي (20 عامًا)، لإصابة في عضلة الساق في نهاية الشوط الأول.

ونقلت صحيفة ليكيب أن فترة غيابه ستتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، ما يفقده حضور مواجهة أتالانتا بشكل مؤكد ويجعل حضوره مواجهة برشلونة غير مؤكد.