شهدت المباراة الودية التي جمعت فريق الهلال السعودي أمام نظيره نويشتات النمساوي، مساء الجمعة، موقفا محرجا للمغربي ياسين بونو، حارس مرمى "الزعيم".

وحقق الهلال فوزا عريضا على نويشتات النمساوي 6-0، في أول مباراة ودية للفريق بمعسكره في النمسا استعداداً لموسم 2024-2025.

ومع الدقيقة 40 سدد أحد لاعبي الفريق النمساوي كرة مفاجئة على مرمى بونو، والذي كان بعيدا عن مرماه قليلا، ولكن الحارس المغربي وصل للمرمى سريعا والكرة كانت في طريقها لخارج الملعب ليحاول التشبث بالعارضة ولكنه سقط على الأرض، قبل أن ينهض سريعا وهو يضحك على الموقف.

وكان بونو حقق جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد خروجه بشباك نظيفة في 15 مباراة.

ويلعب الهلال مباراة ودية أخرى بمعسكره أمام العربي القطري يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن الهلال يستهل موسمه بمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 13 أغسطس المقبل.