جلال الداودي يكشف حقيقة عتاب فوزي لقجع

وأضاف: "الفيديو المتعلق بالسيد فوزي لقجع ما فيه عتاب، بل بالعكس طالبني برفع رأسي، وقال مش نهاية العالم".

وتابع: "ولكن إحنا كنا نريد أن نأخذ اللقب ونفرح به جماهيرنا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، شكرا لجمهور الوداد على الدعم اللا مشروط".

وفرض الأهلي التعادل 1/1 على الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ليتوج باللقب.

وعاد الوداد بالخسارة 1/2 أمام الأهلي في القاهرة في مباراة الذهاب قبل أسبوع، وبدا أنه في طريقه للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما تقدم له يحيى عطية الله في الدقيقة 27.

وكان هذا الهدف يضمن التتويج للوداد بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه.

لكن محمد عبدالمنعم سجل هدفا للأهلي في الدقيقة 78 ليتوج باللقب بنتيجة إجمالية 3/2.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه.