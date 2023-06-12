جلال الداودي يكشف حقيقة عتاب فوزي لقجع
نفى جلال الداودي لاعب وسط الوداد البيضاوي مع تردد عن عتاب من طرف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، خلال تسليم الميداليات بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وخلال تسلم لاعبي الوداد الميداليات الفضية صافح جلال الداودي الرئيس فوزي لقجع على منصة التتويج، وظهر لقجع وهو يتحدث لجلال الداودي.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن لقجع عاتب الداودي، لكن اللاعب نفى ذلك، وكتب عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "السلام عليكم، أول مرة أخرج أكتب، لتصحيح بعض المغالطات لبعض الناس سامحهم الله، يكتبوا من وحي الخيال".
وأضاف: "الفيديو المتعلق بالسيد فوزي لقجع ما فيه عتاب، بل بالعكس طالبني برفع رأسي، وقال مش نهاية العالم".
وتابع: "ولكن إحنا كنا نريد أن نأخذ اللقب ونفرح به جماهيرنا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، شكرا لجمهور الوداد على الدعم اللا مشروط".
وفرض الأهلي التعادل 1/1 على الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ليتوج باللقب.
وعاد الوداد بالخسارة 1/2 أمام الأهلي في القاهرة في مباراة الذهاب قبل أسبوع، وبدا أنه في طريقه للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما تقدم له يحيى عطية الله في الدقيقة 27.
وكان هذا الهدف يضمن التتويج للوداد بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه.
لكن محمد عبدالمنعم سجل هدفا للأهلي في الدقيقة 78 ليتوج باللقب بنتيجة إجمالية 3/2.
وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه.