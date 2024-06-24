قائد المجر يتهم الطاقم الطبي بالاستجابة البطيئة بعد واقعة اصطدام فارجا

وجه دومينيك سوبوسلاي قائد المنتخب المجري انتقادات لاذاعة للطاقم الطبي والمسعفين في بسبب استجابته البطيئة عقب اصطدام زميله بارناباس فارجا بحارس اسكتلندا في مباراة انتهت بفوز المجر 1-صفر في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 أمس الأحد في شتوتغارت.

وكان سوبوسلاي من بين لاعبي المجر الذين لوّحوا كثيرا وبشكل محموم طلبا للمساعدة بينما كان فارجا، الذي أصيب بكسر في عدة عظام في وجهه، ملقى على الأرض بلا حراك بعد اصطدامه بالحارس الاسكتلندي أنجوس جون في الدقيقة 68 من المباراة.

وعندما وصلت المساعدة أخيرا، شوهد سوبوسلاي وهو يمسك بالمحفة في محاولة لإسراع المسعفين، قبل أن يتم نقل فارجا بعيدا لتلقي العلاج، وتم إخفاؤه خلف غطاء بني كبير يحمله مسؤولو الملعب.

وقال سوبوسلاي للصحفيين المجريين: "لا أفهم هذا النوع من البروتوكول، لماذا لا يندفع الطاقم الطبي وقتها؟".

وقال سوبوسلاي الذي بكى لفترة وجيزة بسبب الاصطدام: "هذا السؤال يظل مطروحا أمام الجميع، لذا آمل أن يتمكن الجميع من اختصار بضع ثوان لإنقاذ حياة لاعب ، آمل ألا نضطر إلى تجربة ذلك مرة أخرى، يجب القيام بشيء ما لتلافي ما حدث".

وبدا أن حادثة فارجا حفزت المجر على المضي قدما بعد مباراة كانت مملة بسبب قلة الفرص، حيث عززت التشكيلة التي يقودها سوبوسلاي هجماتها وصنعت سلسلة من الفرص المتأخرة التي أدت إلى هدف كيفن تشوبوث في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع الذي امتد لفترة طويلة، فيما احتفل سوبوسلاي بالنصر بارتداء قميص فارجا الاحتياطي.