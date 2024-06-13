5 أسباب تُرشح الأرجنتين لاقتناص لقب كوبا أمريكا 2024
بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024، المقرر إقامتها خلال الفترة من الـ20 من يونيو الحالي وحتى الـ14 من يوليو المقبل.
وتعتبر كوبا أمريكا واحدة من أقدم البطولات عبر التاريخ، إذ انطلقت عام 1916، وتستمر حتى هذه اللحظة.
وبالتأكيد تضع الترشحات المنتخب الأرجنتيني في الصدارة باعتباره الأوفر حظًّا للتتويج لعدة أسباب رئيسة، يأتي في مقدمتها تواجد نجمه ليونيل ميسي على رأس قائمته.
كما تضم القائمة لاعبين رائعين آخرين، أمثال أنخيل دي ماريا، ولاعب الوسط رودريغو دي بول، وحارس المرمى المخضرم إيميليانو مارتينيز، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني.
أضف إلى ذلك أن المنتخب الأرجنتيني هو حامل اللقب وبطل كأس العالم 2022، ما يرجح كفته على جميع المنتخبات.
ورصد موقع "sportskeeda" خمسة أسباب تجعل منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أبرز المرشحين للفوز بكوبا أمريكا 2024.
1- ليونيل سكالوني
حقق المدرب ليونيل سكالوني نجاحًا كبيرًا مع الأرجنتين منذ توليه المهمة. لقد طور أسلوب لعب يناسب نقاط قوة الفريق، ولديه خبرة كبيرة في البطولات الكبرى.
ومع فوز سكالوني ببطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم 2022، نجح في تحويل أداء المنتخب الأرجنتيني لجعله قوة لا يستهان بها، وما لا يلاحظه أحد أنه رغم طباعه الهادئة فإنه مدرب تكتيكي بامتياز، يتمتع بالقدرة على قراءة الخصوم والتكيف مع المواقف المختلفة وضبط إيقاع لاعبيه داخل الملعب.
2- اللاعبون المتألقون
تمتلك الأرجنتين العديد من اللاعبين الممتازين في الدوريات المختلفة، وأبرزهم بالطبع ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي، حيث سجل 25 هدفًا في 14 جولة عبر المسابقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة قوية من اللاعبين الشباب والموهوبين، أمثال: لاوتارو مارتينيز، رودريغو دي بول، جيوفاني لوسيلسو، الذين بالتأكيد سيقدمون الدعم الهجومي والدفاعي لميسي.
3- لا يمكن التغلب على التانغو
كانت الأرجنتين في حالة سيئة على مستوى النتائج قبل تولي سكالوني المسؤولية في 2019، ومنذ هزيمتها أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، خاض "التانغو" 36 مباراة دون هزيمة، وهي سلسلة توقفت أمام المنتخب السعودي بالخسارة في افتتاح بطولة كأس العالم 2022.
ولكن منذ فوزهم بالبطولة في قطر، خسر رجال سكالوني مباراة واحدة فقط في سلسلة 18 مواجهة، وجاءت أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي، وبالتالي هزيمتان في 5 سنوات هو رقم قياسي يتحدث عن نفسه، ويؤكد أن سكالوني غرس في نفوس لاعبين الصلابة والقوة؛ ما يجعله فريقًا من الصعب هزيمته.
وتعد الأرجنتين أكثر منتخب حقق لقب كوبا أمريكا (15 مرة).
4- المستوى الباهت للبرازيل
يعيش الغريم التقليدي، المنتخب البرازيلي فترة ليست الأفضل له، إذ يعاني "السامبا" منذ 2023، ولم يحقق الفريق أي فوز في 4 مباريات بتصفيات كأس العالم في أكتوبر ونوفمبر، ونتيجة لذلك يحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب.
ومع ذلك شهد المنتخب البرازيلي استقرارًا إلى حد ما منذ تعيين دوريفال جونيور في يناير الماضي، إذ فاز المنتخب على نظيره الإنجليزي ثم المكسيك، وتعادل أمام إسبانيا ومؤخرًا وديًّا أمام أمريكا.
5- ليونيل ميسي
حتى في سن السادسة والثلاثين، يعتبر ميسي أكبر العوامل البارزة في تشكيلة الأرجنتين، وسيكون له دور محوري في قيادتهم بالبطولة، لقد كان أفضل لاعب في النسخة الماضية حيث حقق أعلى عدد من الأهداف والتمريرات والمراوغات، وفاز بجائزة أفضل لاعب. كما قدم أداءً مميزًا في كأس العالم الأخيرة، حيث أنهى البطولة في المركز الثاني خلف كيليان مبابي في قائمة الهدافين، وكان صاحب أكبر عدد من التمريرات.
ويستعد ميسي للمشاركة السابعة له برفقة منتخب الأرجنتين، في كوبا أمريكا، لمواصله تحقيق الأرقام القياسية.