5 أسباب تُرشح الأرجنتين لاقتناص لقب كوبا أمريكا 2024

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024، المقرر إقامتها خلال الفترة من الـ20 من يونيو الحالي وحتى الـ14 من يوليو المقبل.

وتعتبر كوبا أمريكا واحدة من أقدم البطولات عبر التاريخ، إذ انطلقت عام 1916، وتستمر حتى هذه اللحظة.

وبالتأكيد تضع الترشحات المنتخب الأرجنتيني في الصدارة باعتباره الأوفر حظًّا للتتويج لعدة أسباب رئيسة، يأتي في مقدمتها تواجد نجمه ليونيل ميسي على رأس قائمته.

كما تضم القائمة لاعبين رائعين آخرين، أمثال أنخيل دي ماريا، ولاعب الوسط رودريغو دي بول، وحارس المرمى المخضرم إيميليانو مارتينيز، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني.

أضف إلى ذلك أن المنتخب الأرجنتيني هو حامل اللقب وبطل كأس العالم 2022، ما يرجح كفته على جميع المنتخبات.