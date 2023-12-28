اتهم مدربه بسرقة قميص فينيسيوس جونيور.. استبعاد لاعب منتخب غينيا من كأس أفريقيا

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأنه تم استبعاد مورلاي سيلا من تشكيلة منتخب غينيا المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بعد خلافه مع المدير الفني بسبب تبادل القمصان مع فينيسيوس جونيور.

ويستهل منتخب غينيا مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة الكاميرون يوم الـ15 من يناير قبل أن يواجه غامبيا ثم السنغال حامل اللقب.

وسيكون منتخب غينيا دون لاعب خط الوسط سيلا الذي تم استبعاده من القائمة بعد أن دخل في مشاجرة مع زملائه والمدرب بعد الخسارة 1/4 أمام البرازيل في يونيو الماضي.