اتهم مدربه بسرقة قميص فينيسيوس جونيور.. استبعاد لاعب منتخب غينيا من كأس أفريقيا
أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأنه تم استبعاد مورلاي سيلا من تشكيلة منتخب غينيا المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بعد خلافه مع المدير الفني بسبب تبادل القمصان مع فينيسيوس جونيور.
ويستهل منتخب غينيا مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة الكاميرون يوم الـ15 من يناير قبل أن يواجه غامبيا ثم السنغال حامل اللقب.
وسيكون منتخب غينيا دون لاعب خط الوسط سيلا الذي تم استبعاده من القائمة بعد أن دخل في مشاجرة مع زملائه والمدرب بعد الخسارة 1/4 أمام البرازيل في يونيو الماضي.
وبحسب الصحيفة فإنه بعد الخسارة، تبادل سيلا، البالغ من العمر 25 عامًا، قميصه مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد قبل أن يختفي القميص بشكل غامض في غرفة تبديل الملابس.
وأضافت الصحيفة أن سيلا وجَّه أصابع الاتهام إلى زملائه في المنتخب قبل أن يتهم المدرب كابا دياوارا بالسرقة.
وبعد ذلك أصر سيلا على تفتيش شامل لغرفة تبديل الملابس بأكملها؛ ما ضاعف من مستوى التوتر.
وأكدت "ديلي ميل" أن سيلا لم يعتذر بعد، ودفع الثمن بغيابه عن البطولة القارية رغم مشاركته في 23 مباراة دولية.