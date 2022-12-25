فيريرا يرفض حضور مؤتمر مباراة الزمالك والمقاولون ويعترض على عبدالعزيز السيد حكم اللقاء
رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه ضد المقاولون العرب التي أقيمت، اليوم الأحد، في مسابقة الدوري المصري، وانتهت بالتعادل السلبي.
وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
فيريرا لم يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمقاولون العرب، دون إبداء أسباب، وهي المرة الثانية التي يفعلها هذا الموسم.
وتنص اللائحة على تغريم المدير الفني الذي يتخلف عن حضور المؤتمر الصحفي بمبلغ 20 ألف جنيه.
كما قرر فيريرا معاقبة اللاعبين بعدم إعطاء راحة سلبية لهم، وأصدر أوامره باستئناف التدريبات، غدًا الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري يوم الخميس المقبل.
اعتراض على التحكيم
واعترض فيريرا على عبد العزيز السيد حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، عقب صافرة النهاية.
ونزل فيريرا إلى أرض الملعب بعد نهاية اللقاء، واتهم حكم المباراة بأنه لم يحمِ لاعبي فريق الزمالك من تدخلات لاعبي المقاولون، كما أنه قام بتحجيم لاعبي الزمالك بعدم احتساب ضربات حرة واضحة لصالحهم.
كما اعترض المدرب على عبد العزيز السيد بسبب الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الذي أضاع منه لاعبو المقاولون وقتًا ولم تتم إضافة بدل منه.
وتوقفت سلسلة من 4 انتصارات متتالية للزمالك حامل اللقب بالتعادل دون أهداف مع المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وظهر المقاولون بشكل أفضل في الشوط الأول، وأنقذ أحمد فتوح مدافع الزمالك فرصة من على خط المرمى، كما تصدى الحارس محمد عواد لأكثر من محاولة قبل الاستراحة.
واعتقد أحمد علاء الدين مدافع المقاولون أنه سجل هدفًا بضربة رأس من مدى قريب، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل، وتأكد من صحة قراره بواسطة حكم الفيديو المساعد.
وتحسن أداء حامل اللقب في الشوط الثاني، خاصة بعد مشاركة محمود عبد الرازق (شيكابالا)، وضغط قرب النهاية، لكن الحارس محمود أبو السعود كان يقظًا وحافظ على نظافة شباكه.
وأصبح رصيد الزمالك 21 نقطة من 9 مباريات، ويحتل المركز الثاني وبفارق 9 نقاط عن المقاولون العرب سابع الترتيب، ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 22 نقطة.