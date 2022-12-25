فيريرا يرفض حضور مؤتمر مباراة الزمالك والمقاولون ويعترض على عبدالعزيز السيد حكم اللقاء

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه ضد المقاولون العرب التي أقيمت، اليوم الأحد، في مسابقة الدوري المصري، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيريرا لم يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمقاولون العرب، دون إبداء أسباب، وهي المرة الثانية التي يفعلها هذا الموسم.

وتنص اللائحة على تغريم المدير الفني الذي يتخلف عن حضور المؤتمر الصحفي بمبلغ 20 ألف جنيه.

كما قرر فيريرا معاقبة اللاعبين بعدم إعطاء راحة سلبية لهم، وأصدر أوامره باستئناف التدريبات، غدًا الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري يوم الخميس المقبل.