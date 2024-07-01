الصفاقسي يتعاقد مع مدرب برتغالي وهذا موعد بدء مهامه رسميا

اقترب النادي الصفاقسي، ثالث ترتيب الدوري التونسي الممتاز من إتمام إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس لتولي الإشراف على جهازه الفني خلال الموسمين القادمين، وذلك وفق ما كشفته لـ "إرم نيوز" مصادر مطلعة بالنادي.

وووفقا للمصادر القريبة من نادي عاصمة الجنوب التونسي، تم الاتفاق بشكل نهائي مع المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس لتدريب النادي الصفاقسي خلفا للتونسي محمد الكوكي الذي أشرف على الفريق في جزء كبير من مرحلة الصراع على لقب الدوري الممتاز ونجح في قيادته إلى المركز الثالث المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية خلال موسم 2024 ـ 2025.

وبنهاية سباق الدوري توصلت إدارة النادي إلى قرار عدم تمديد تجربة الكوكي (54 عاما) فيما تكللت مفاوضاتها مع البرتغالي سانتوس إلى الاتفاق على عقد لموسمين في انتظار أن يمضي رسميا على عقده يوم غد الثلاثاء.

ودرب سانتوس خلال الموسم الماضي نادي بترو أتلتيكو الأنغولي وقاده إلى تصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا قبل أن يغادر السباق من بوابة ربع النهائي بخسارته أمام مازمبي الكونغولي.