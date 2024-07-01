الصفاقسي يتعاقد مع مدرب برتغالي وهذا موعد بدء مهامه رسميا
اقترب النادي الصفاقسي، ثالث ترتيب الدوري التونسي الممتاز من إتمام إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس لتولي الإشراف على جهازه الفني خلال الموسمين القادمين، وذلك وفق ما كشفته لـ "إرم نيوز" مصادر مطلعة بالنادي.
وووفقا للمصادر القريبة من نادي عاصمة الجنوب التونسي، تم الاتفاق بشكل نهائي مع المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس لتدريب النادي الصفاقسي خلفا للتونسي محمد الكوكي الذي أشرف على الفريق في جزء كبير من مرحلة الصراع على لقب الدوري الممتاز ونجح في قيادته إلى المركز الثالث المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية خلال موسم 2024 ـ 2025.
وبنهاية سباق الدوري توصلت إدارة النادي إلى قرار عدم تمديد تجربة الكوكي (54 عاما) فيما تكللت مفاوضاتها مع البرتغالي سانتوس إلى الاتفاق على عقد لموسمين في انتظار أن يمضي رسميا على عقده يوم غد الثلاثاء.
ودرب سانتوس خلال الموسم الماضي نادي بترو أتلتيكو الأنغولي وقاده إلى تصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا قبل أن يغادر السباق من بوابة ربع النهائي بخسارته أمام مازمبي الكونغولي.
وبحسب مصادر داخل النادي الصفاقسي ينتظر أن يحل المدرب الجديد بتونس غدا الثلاثاء على أن يجتمع في اليوم نفسه مع رئيس النادي عبد العزيز المخلوفي ومسؤولي فريق كرة القدم لوضع الخطوط العريضة للتحضيرات استعدادا للموسم الجديد فضلا عن تحديد جهازه الفني المساعد الذي سيكون من مدربين اثنين أحدهما برتغالي والأخر تونسي.
وبجانب المدرب سانتوس، توصل مسؤولو الصفاقسي لاتفاق مع المدير الرياضي السابق لمنتخب تونس سليم بن عثمان لتولي المنصب ذاته مع النادي، فيما سيكون بدء مهام المدرب والمدير الرياضي الجديدين في الأسبوع الثاني من يوليو الحالي.
والجدير بالذكر أن سانتوس (48 عاما) كان في مفاوضات مع نادي الوداد المغربي الذي سعى للتعاقد معه قبل أن يختار البرتغالي الدوري التونسي ليلتحق بمواطنه ميغيل كاردوزو مدرب الترجي التونسي الذي خاض تجربة ناجحة للغاية مع الترجي بقيادته للتتويج بالدوري التونسي وبلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره أمام الأهلي المصري.
وفي حال لم تحصل أية مفاجأة في الساعات الأخيرة قبل قدوم سانتوس، ينتظر أن يوقع المدرب البرتغالي على عقد لمدة عامين مقابل جراية شهرية قدرها 30 ألف دولار.