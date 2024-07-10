نجم الأهلي المصري يطلب الرحيل عن الفريق

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري أن محمد مجدي "أفشة"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، طلب الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.

ودخل "أفشة" في صدام سابق مع كولر بسبب تصريحات اللاعب في أحد البرامج التلفزيونية وانتقاده للمدرب، ما جعله يستبعده لفترة عن المباريات، قبل أن يعود اللاعب، ويعتذر ويشارك في مباريات الفريق الأخيرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، إن "أفشة يرغب في خوض تجربة احترافية بأحد الأندية الخليجية خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "أفشة تلقى عرضًا من أحد الأندية القطرية مقابل مليون ونصف المليون دولار خلال الساعات الماضية".

وتابع: "الأهلي لا يمانع رحيل أفشة خلال الفترة المقبلة، ولكن طلب رفع العرض إلى 2 ونصف مليون دولار للموافقة وإنهاء الأمور بشكل رسمي".

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وأشار المصدر: "أفشة لا يشعر بالراحة داخل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية؛ بسبب تعامل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، معه واستبعاده من حساباته، كما أن المدرب بدوره رحب برحيل اللاعب، وأكد للإدارة أنه يمتلك بدائل أخرى جيدة".

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة بيراميدز، يوم الجمعة المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة حاسمة ومصيرية؛ لأن نتيجتها ستؤدي دورًا في تحديد ملامح بطل النسخة الحالية من بطولة الدوري.

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ووصل الأهلي إلى انتصاره الثاني عشر على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري، برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، بينما يأتي النادي الأهلي في وصافة الجدول بـ57 نقطة، جمعها من 23 مواجهة.