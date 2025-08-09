ميلان يستهدف "المغضوب عليه" في مانشستر يونايتد

تحرك نادي ميلان الإيطالي لحسم صفقة جديدة قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد بحثاً عن العودة إلى منصات التتويج في الدوري المحلي.

وأعلن نادي ميلان تعاقده مع الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش عقب نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، بخلاف التعاقد مع أردون غاشاري لاعب وسط كلوب بروغ البلجيكي، وصامويل ريتشي لاعب وسط تورينو الإيطالي.

وانضم أيضاً بيرفيس إستوبينان ظهير أيسر برايتون الإنجليزي، والحارس بيترو تيراشانو قادماً من فيورنتينا الإيطالي.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة "إكس" عن اهتمام نادي ميلان بالتعاقد مع اللاعب راسموس هويلاند، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال رومانو في تغريدة نشرها مساء السبت، إن ميلان قدم عرضاً قيمته 6 ملايين يورو لاستعارة مهاجم مانشستر يونايتد، مع بند يسمح له بشراء عقد اللاعب مقابل 45 مليون يورو.

ورغم أن هويلاند لم يحصل على فرصة المشاركة في مباريات مانشستر يونايتد الودية وعدم قناعة مدربه البرتغالي روبن أموريم بقدراته الهجومية إلا أن اللاعب الدنماركي، صاحب الـ22 عاماً، لم يوافق بعد على التحرك إلى ميلان.

وتحول هويلاند إلى لاعب مغضوب عليه في صفوف مانشستر يونايتد، خاصة أن روبن أموريم يعوّل على الوافد الجديد الكاميروني بريان مبيومو، بخلاف انضمام المهاجم بنجامين سيسكو.

وانضم هويلاند إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023 قادماً من أتالانتا الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 77 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى صيف 2028.

ولعب هويلاند 95 مباراة، وسجل 26 هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة بقميص مانشستر يونايتد.