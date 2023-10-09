آخر تطورات إصابة إمام عاشور نجم الأهلي المصري

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن تفاصيل حديث أجراه مع إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري، إثر إصابته القوية التي تعرَّض لها في مواجهة الإسماعيلي، مساء الأحد، وخرج اللاعب باكيًا، ثم انتقل إلى المستشفى.

وتعرَّض عاشور لإصابة في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء بعد التحام مع محمد هاشم لاعب الإسماعيلي، ليتلقى اللاعب العلاج خارج الملعب ثم يتم استبداله بعد 3 دقائق فقط.

ورصدت الكاميرات الناقلة للمباراة، بكاء إمام عاشور خلال مغادرته لملعب المباراة.

وغادر إمام عاشور دكة البدلاء قبل انتهاء الشوط الأول متوجهًا إلى أحد المستشفيات القريبة من الملعب من أجل الخضوع لفحوصات طبية لتشخيص إصابته وتحديد فترة غيابه عن الملاعب.