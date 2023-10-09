آخر تطورات إصابة إمام عاشور نجم الأهلي المصري
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن تفاصيل حديث أجراه مع إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري، إثر إصابته القوية التي تعرَّض لها في مواجهة الإسماعيلي، مساء الأحد، وخرج اللاعب باكيًا، ثم انتقل إلى المستشفى.
وتعرَّض عاشور لإصابة في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء بعد التحام مع محمد هاشم لاعب الإسماعيلي، ليتلقى اللاعب العلاج خارج الملعب ثم يتم استبداله بعد 3 دقائق فقط.
ورصدت الكاميرات الناقلة للمباراة، بكاء إمام عاشور خلال مغادرته لملعب المباراة.
وغادر إمام عاشور دكة البدلاء قبل انتهاء الشوط الأول متوجهًا إلى أحد المستشفيات القريبة من الملعب من أجل الخضوع لفحوصات طبية لتشخيص إصابته وتحديد فترة غيابه عن الملاعب.
وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية: "حدث اتصال هاتفي بيني وبين اللاعب عقب إجرائه 3 أشعات وطمأنني أنه سليم تمامًا 100%، وسيخضع لجلسات علاج طبيعي مباشرة، وهي كدمة لا تستغرق أكثر من 10 أيام ثم يعود للملعب، ومعنوياته جيدة".
وكان أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، قال إن "إمام عاشور خضع لأشعة عاجلة، عقب الإصابة التي تعرَّض لها بالشوط الأول من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي".
وأوضح أن الآشعة أثبتت أن إصابته عبارة عن كدمة في قصبة الساق والكاحل، وأن حالته مطمئنة للغاية.
وأردف: "إمام تعرَّض لكدمة شديدة في الساق ومعها جزع في الرباط الخارجي للأنكل، ومدة الإصابة لا تتعدى 7 أو 10 أيام".
وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.