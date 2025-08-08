بعد إشارة كريستيانو رونالدو.. "انتفاضة النصر" ترعب الاتحاد السعودي

بعد موسم لم يرقَ إلى مستوى التوقعات الهائلة، ومع تزايد الهمسات حول إحباط قائده الأسطوري كريستيانو رونالدو، يبدو أن نادي النصر قد استيقظ من سباته.

ففي استجابة مباشرة وسريعة، والتي وجدت صداها في تحليلات الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، أطلق النادي "انتفاضة" حقيقية في فترة الإعداد للموسم الجديد.

هذه التحركات المدروسة، التي جمعت بين صفقات نوعية حاسمة وأداء ميداني مبهر، لم تبعث الطمأنينة في قلوب جماهير "العالمي" فحسب، بل أرسلت رسالة قوية للمنافسين وأثارت حالة من الترقب والحذر داخل نادي الاتحاد خصم النصر في كأس السوبر.

حسم إينيغو وبدء مفاوضات كمارا.. ثورة في الدفاع والهجوم

أدركت إدارة النصر أن بناء فريق بطل يبدأ من الخلف، فتحركت بحسم لترميم خط الدفاع الذي عانى من اهتزاز واضح في الموسم الماضي. تمثلت أولى الخطوات في حسم صفقة المدافع الإسباني المخضرم إينيغو مارتينيز، قادماً بخبرته العريضة من نادي برشلونة، في خطوة تهدف لوضع حد للمعاناة الدفاعية وإضافة الصلابة والقيادة اللازمة.

وبشكل متزامن، ولتلبية متطلبات المدرب جورجي جيسوس، بدأت الإدارة مفاوضاتها الرسمية مع نادي الشباب لضم المهاجم هارون كمارا. هذا التحرك الاستراتيجي لا يهدف فقط لتعزيز الخيارات الهجومية، بل يمثل أيضاً خطوة مهمة لتدعيم الفريق بمواهب محلية قادرة على صناعة الفارق، وهو ما يؤكد نية النصر على بناء فريق متكامل وعميق لا يعتمد فقط على النجوم الأجانب.

مستوى جيد من جواو والدون.. ثنائية برتغالية لتدمير الخصوم

لم تقتصر تدعيمات النصر على الدفاع والمفاوضات المحلية، بل شهد الهجوم ثورة حقيقية بقدوم النجم البرتغالي جواو فيليكس. وصول فيليكس لم يكن مجرد إضافة لاعب مهاري، بل كان إعلاناً عن تشكيل ثنائية هجومية مرعبة مع مواطنه وقائده كريستيانو رونالدو.

الانسجام السريع والتفاهم التام بين "الدون" و"جواو" كان حديث الأوساط الرياضية، إذ أظهرا لمحات فنية عالية وتناغماً يوحي بأنهما يلعبان معاً منذ سنوات في النادي نفسه.

هذا المستوى الجيد من الثنائي البرتغالي، بقدرة فيليكس على الحركة خلف المهاجمين وصناعة اللعب، وقدرة رونالدو الفتاكة على إنهاء الهجمات، يبشر بقوة هجومية ضاربة ستكون السلاح الأهم للنصر في الموسم المقبل.

مستوى ممتاز قدمه ريو آفي.. رسالة من أرض الملعب

ترجم النصر طموحاته واستعداداته القوية إلى أداء عملي ومهيمن على أرض الملعب. في المباراة الإعدادية أمام فريق ريو آفي البرتغالي، قدم "العالمي" مستوى ممتازاً وسيطر على مجريات اللعب من البداية للنهاية.

المباراة التي انتهت بفوز كاسح برباعية نظيفة، كانت مسرحاً للتألق الأكبر للنجم كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، معلناً بكل وضوح عن جاهزيته البدنية والذهنية الكاملة للموسم الجديد.

لم يكن الانتصار مجرد نتيجة، بل كان رسالة عملية بأن فلسفة المدرب بدأت تتجسد في أداء الفريق، وبأن النصر قادم بقوة لا يستهان بها.

هذه "الانتفاضة" النصراوية المتكاملة، والتي جمعت بين حسم الصفقات الدفاعية الكبرى، وبدء مفاوضات استراتيجية هجومية، والتناغم الفني بين نجومه، وضعت ضغطاً كبيراً على المنافسين التقليديين وعلى الاتحاد.

وبينما يسعى الجميع لدوري تنافسي، فإن هذا الظهور القوي للنصر يرفع سقف التحدي ويجبر الجميع على إعادة حساباتهم، ليصبح "العالمي" هو الفريق الأكثر ترقباً والأوفر حظاً على الورق في الموسم الذي يُنتظر أن يكون الأكثر إثارة في تاريخ الكرة السعودية.