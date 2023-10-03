خيارات ريال مدريد حال فشل ضم مبابي

كشفت صحيفة "آس"، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، عن أبرز الخيارات المطروحة على طاولة إدارة نادي ريال مدريد في الميركاتو المقبل، حال الفشل في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي العقد الحالي للاعب الفرنسي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، أي نهاية الموسم الحالي.

ورفض مبابي فكرة تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي لما بعد عام 2024، مما تسبب في إثارة غضب باريس سان جيرمان.

ونتج عن ذلك منع مبابي من المشاركة في معسكر باريس سان جيرمان الذي سبق هذا الموسم، واستبعاده من المباراة الأولى، قبل العفو عنه.