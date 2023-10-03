خيارات ريال مدريد حال فشل ضم مبابي
كشفت صحيفة "آس"، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، عن أبرز الخيارات المطروحة على طاولة إدارة نادي ريال مدريد في الميركاتو المقبل، حال الفشل في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وينتهي العقد الحالي للاعب الفرنسي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، أي نهاية الموسم الحالي.
ورفض مبابي فكرة تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي لما بعد عام 2024، مما تسبب في إثارة غضب باريس سان جيرمان.
ونتج عن ذلك منع مبابي من المشاركة في معسكر باريس سان جيرمان الذي سبق هذا الموسم، واستبعاده من المباراة الأولى، قبل العفو عنه.
ومؤخرا، أثار ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، الجدل بتصريحات تؤكد ثقته باستمرار اللاعب في "حديقة الأمراء" لأطول فترة ممكنة.
وسُئل الخليفي عما إذا كان بإمكان مبابي البقاء مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل، ورد في تصريحات نشرتها مجلة "fourfourtwo": "إنه يحب النادي، هو لاعب رائع، إنه الأفضل في العالم، نحن سعداء جدًا بوجوده، وسيستمر تواجده معنا".
خيارات الميرنغي
وفي ظل هذه الحالة الضبابية بشأن اللاعب الفرنسي، قالت صحيفة "آس" إن "ريال مدريد يضع في اعتباره أنه في حالة عدم توقيع مبابي للنادي الموسم المقبل، فسوف يتجه نحو أحد هدفيه الآخرين؛ النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، أو النيجيري أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي".
وأوضحت: "كان أوسيمين بالفعل على رادار ريال مدريد بعد رحيل كريم بنزيما، وهو ما جعله يأتي في المرتبة الأولى لتعويض صفقة مبابي في حال فشلها الصيف المقبل".
وأضافت الصحيفة أن الأحداث الأخيرة التي نشبت مؤخرًا بين اللاعب وإدارة ناديه الحالي قد تقربه من الميرنغي، على الرغم من أنه قد توصل لاتفاق على تمديد العقد مع الفريق الإيطالي حتى 2027 في وقت سابق، بواقع نحو 10 ملايين يورو للموسم الواحد، أي أكثر من ضعف ما يتقاضاه حاليا.
تحصين هالاند
ومؤخرا، ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي يستعد لتحصين نجمه هالاند من الإغراءات التي قد تلاحقه في الفترة المقبلة، موضحة أن "النادي دخل في مفاوضات مع اللاعب لمنحه 28.6 مليون جنيه إسترليني سنوياً لضمان استمراره مع الفريق".