رسائل محمود الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر الأفريقي

وجَّه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، رسائل تحذير وتحفيز للاعبي الفريق الأول، قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت قناة "صدى البلد" إن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، وجَّه رسائله إلى اللاعبين عن طريق سامي قمصان، القائم بأعمال مدير الكرة بالفريق.

الخطيب شدَّد على قمصان بضرورة تحذير اللاعبين من الخرق الإعلامي، والظهور تليفزيونيًّا، والدخول في أي أمور عبر السوشال ميديا من الآن، وإلى حين انتهاء المباراة.

كما طالب رئيس الأهلي، قمصان بتوجيه اللاعبين بشأن أهمية لقاء السوبر الأفريقي، وأنها بطولة غابت عن الفريق، ويجب القتال للتتويج بها.

الخطيب اختتم رسائله للاعبي الأهلي بضرورة عدم الاعتراض على تعليمات سامي قمصان، باعتباره مديرًا للكرة فيما يخص الأمور الإدارية، أو مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، أو كابتن الفريق محمد الشناوي فيما يخص الأمور الفنية.

وتسافر بعثة الأهلي إلى السعودية غدًا الأربعاء، في بداية حلم الفوز بالسوبر الأفريقي.