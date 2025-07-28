غير مقتصر على الديانة البوذية.. 10 معلومات مثيرة عن المعبد الذي زاره محمد صلاح

كتب: نور الدين ميفراني

زار النجم المصري محمد صلاح رفقة زملائه في ليفربول معبد أيكوين البوذي في اليابان وحصلوا على جلسة تأمل خلال استعدادات الفريق للموسم القادم 2025-2026.

ويعتبر معبد إيكوين البوذي من أقدم المعابد ويوجد في حي ريوغوكو بمدينة طوكيو وهو مخصص لمحبي الهدوء والروحانية.

وهذه أبرز المعلومات عن المعبد البوذي:

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1/ تأسس المعبد عام 1657 على يد التوكوجاوا إيتسونا وجاء نتيجة لحريق مدمر أودى بحياة حوالي 100 ألف شخص وتم بناء نصب تذكاري للضحايا ومعبد لتكريم أرواحهم.

2/ تخصص المعبد في تكريم الأرواح التي ليس لها عائلة ويوفر مكاناً لها للراحة سواء كان إنساناً أو حيواناً ومن بعض السجناء أيضاً.

3/ يعتبر مكاناً مخصصاً لمحبي الهدوء والروحانية والتأمل والسكينة.

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4/ يعتبر أيضاً مكاناً مخصصاً لمحبي الطبيعة خصوصاً في الخريف.

5/ يتميز المعبد ببنائه المميز ومحافظته على الأصالة والتاريخ الياباني ومعمار العاصمة القديمة "إيدو" طوكيو حالياً رغم التغييرات والحداثة التي عرفها البلد.

6/ لا يقتصر زائرو المعبد على اليابانيين أو معتنقي الديانة البوذية بل يزوره مئات الآلاف من الزوار عبر العالم لكونه مكاناً يؤمّن لهم فرصة توديع أقاربهم الذين فُقدوا دون حصولهم على فرصة دفنهم.

7/ ارتبط المعبد برياضة مصارعة السومو حيث أقيمت داخله بطولات لمدة 76 سنة من 1833 إلى 1909 قبل أن يتم تحويل مكان التباري لمناطق أخرى في طوكيو.

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8/ استُخدمت بطولات مصارعة السومو لجمع التبرعات للمعبد وخدمته للأرواح دون عائلة وسُميت بطولات إيكوين السومو.

9/ من أشهر المدفونين في المعبد: المغني تاكيموتو جيدي (1651-1714) والفنان سوتيو كيودن (1761-1816) واللص الشهير والبطل الشعبي في اليابان نيزومي كوزو (1797 – 1832).

10/ الدخول للمعبد يكلف الزوار 600 ين (حوالي 4 دولارات) وتصل إلى 1000 ين (حوالي 7 دولارات) في الخريف.