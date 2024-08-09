كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، تعرض كريم فؤاد لاعب الفريق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب كريم فؤاد، في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي وسموحة أمس الخميس، ولم يستطع استكمال اللقاء، وشارك محمد هاني بدلًا منه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بقطع بالرباط الصليبي في أثناء مباراة سموحة التي أقيمت أمس بالدوري.

وأضاف: "اللاعب في حالة نفسية سيئة بعد علمه بالخبر".

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يذكر أن الأهلي حسم الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023-2024 بعدما تغلب 1-صفر على سموحة، أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 24 من المسابقة.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، النتيجة التي كانت كافية لحسم لقب الدوري للأهلي، لكن محمد مجدي (أفشة) حسم الفوز بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وعزز الأهلي بذلك سلسلة انتصاراته غير المسبوقة في الدوري المصري، إذ حقق اليوم الفوز رقم 20 له على التوالي، وتتبقى له ثلاث مباريات في المسابقة هذا الموسم.

ورفع الأهلي، الذي ضمن إحراز اللقب للمرة 44 في تاريخه، رصيده بذلك إلى 81 نقطة في الصدارة بفارق ثماني نقاط أمام أقرب منافسيه بيراميدز صاحب المركز الثاني.