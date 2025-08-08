انفراجة رسمية.. تيرشتيغن ينهي أكبر أزمات برشلونة

وضع الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة حدا للتصعيد الذي شهدته علاقته مع النادي في الفترة الماضية وذلك في أعقاب خضوعه لجراحة على الظهر تزامنا مع خروجه من حسابات المدرب هانزي فليك.

ووجه الحارس الألماني رسالة مطولة إلى جماهير نادي برشلونة تضمنت توضيحات لموقفه من النادي وتفسيرا لدوافع الخلافات الأخيرة، فيما كشفت الرسالة عن انفراج كبير في الأزمة مع النادي الكتالوني.

وتوترت علاقة تير شتيغن وبرشلونة منذ الشتاء الماضي بعد أشهر قليلة من إصابة خطيرة تعرض لها، حيث ضم النادي الحارس البولندي تشيزني، قبل أن يعود الحارس الألماني لكن سرعان ما طلب منه برشلونة الخضوع لجراحة وإرسال تقريره الطبي إلى رابطة الدوري الإسباني، والذي يجب أن يثبت أن الحارس يحتاج 4 أشهر للتعافي.

وفي الأثناء، وبعد إبلاغه بأنه خارج حسابات المدرب هانزي فليك، حيث سيكون الحارس الثالث خلف خوان غارسيا وفويتشيك تشيزني، أبدى تير شتيغن غضبا شديدا وازداد حدة التوتر بين الطرفين عندما تمت معاقبته رسميا.

وأعلن الفريق الكتالوني أمس الخميس، رسميًا إعفاء حارس مرماه الألمني من منصب قائد الفريق الأول، وذلك في إطار الإجراءات التأديبية الجارية ضده، لكن الأمور هدأت نسبيا بعدما نشر أندريه تير شتيغن رسالة إلى جماهير ناديه أوضح فيها أسباب الخلاف وأبدى استعداده لطي صفحة الأزمة.

وقال تير شتيغن: "كانت الأشهر الأخيرة صعبة للغاية بالنسبة لي، سواء من الناحية الجسدية أو الشخصية، وكأي لاعب، بعد التعرض لإصابة، كانت أولويتي الوحيدة دائمًا هي العودة إلى الملعب في أسرع وقت ممكن، مدفوعًا فقط برغبتي في مساعدة الفريق وممارسة ما أحب أكثر: المنافسة".

وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة، قيل الكثير عني، وبعض تلك الأمور لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ولهذا، أشعر أنه من الضروري أن أعبّر عن وجهة نظري باحترام، ولكن أيضًا بوضوح".

وبخصوص موقفه من الجراحة، قال تير شتيغن: "قرار الخضوع لعملية جراحية تم اتخاذه بعد التشاور مع مختصين طبيين، وقد حظي بموافقة كاملة من النادي، دائمًا بنية إعطاء الأولوية لصحتي ومسيرتي الرياضية على المدى الطويل، وهي أهداف تتماشى تمامًا، بطبيعة الحال، مع أهداف نادي برشلونة، من أجل أن أكون متاحًا في أقرب وقت ممكن للاستمرار في القتال من أجل الألقاب".

وكشف حارس منتخب ألمانيا أن جميع التعاقدات وتجديدات العقود في النادي قد تمت قبل خضوعه للعملية الجراحية، وهو ما يعني أنه لم يكن سببا في عدم تسجيل لاعبين آخرين، (أكن لهم كل الاحترام)، وفق وصفه.

وتابع مارك أندريه تير شتيغن رسالته بالقول: "لدي محبة عميقة لنادي برشلونة، ولهذه المدينة، ولشعبها الذي دعمني على مر السنين، والتزامي بهذه الألوان لا يزال كاملاً، أفهم أن الأوقات الصعبة قد تولّد توترًا، لكنني واثق من أننا، من خلال الحوار والمسؤولية، سنتمكن من حل هذه المسألة بطريقة بنّاءة".

وختم: "أنا مستعد تمامًا للتعاون مع إدارة النادي لتسهيل الحصول على الترخيص المطلوب. قد تتغير أشياء كثيرة، لكن هناك أمر واحد لن يتغير أبدًا هو حبي للنادي".

وانضم تير شتيغن إلى برشلونة في 2015 قادما من بوروسيا منشنغلادباخ ومدد عقده في 2023 لخمس سنوات أخرى ليستمر حتى يونيو 2028.