كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يسعى لتجديد عقد فينيسيوس جونيور، نجم الفريق، خلال العام المقبل بسبب العرض القوي الذي تلقاه مؤخرًا من الأهلي السعودي.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية تلقي "الميرنغي" عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد مع فينيسيوس جونيور، هذا الصيف.

وأفاد التقرير بأن فكرة السعودية هي جعل فينيسيوس سفيرًا للمملكة من أجل كأس العالم 2034.

وأكدت التقارير أن نادي ريال مدريد رفض عرض الأهلي، وأنه من يريد التوقيع مع فينيسيوس جونيور يجب كسر قيمة الشرط الجزائي بعقده مع ريال مدريد البالغ مليار يورو.

وقالت صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "خبر اهتمام الدوري السعودي للمحترفين بضم فينيسيوس هو ذو أهمية بالغة بالنسبة لريال مدريد، حيث يعتبر صندوق الاستثمار العربي المسؤول عن المفاوضات هذه العملية بمثابة ماراثون، لذا فإن الخطر سيظل يتربص بالكيان الأبيض لبضعة أشهر، ربما أكثر من اللازم، على الأقل حتى الصيف المقبل، والذي سيتعين على النادي خلاله التفاوض بشأن تجديد عقد اللاعب البرازيلي".

وأضاف التقرير: "ريال مدريد سيتفاوض مع النجم البرازيلي في عام 2025 من أجل تجديد عقده؛ بسبب التهديدات التي سببها اهتمام الدوري السعودي باللاعب".

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يذكر أن عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد سينتهي في موسم 2027.

وشارك فينيسيوس الموسم الماضي في 36 مباراة مع ريال مدريد، حيث أحرز 24 هدفًا، وقام بصناعة 9 أهداف طوال الموسم.

وطوال مسيرة اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مع ريال مدريد، لعب 264 مباراة، وسجل 83 هدفًا، وصنع 75.