رابطة مشجعي مانشستر يونايتد: نريد "صوتًا مسموعًا" تحت أي ملكية جديدة
قالت رابطة مشجعي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إن النادي يحتاج لملاك جدد لوقف سنوات من التراجع مشيرة إلى وجوب إعطاء الفرصة للجماهير لإبداء رأي حقيقي في كيفية إدارة النادي في المستقبل.
ويبحث الملاك الأمريكيون للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز عن خيارات لبطل إنجلترا 20 مرة، بما في ذلك استثمار جديد أو بيع محتمل، بعد 17 عاما من شراء عائلة غلازر للنادي.
وقالت مجموعة المشجعين الرئيسية في بيان: "نادينا بحاجة إلى استثمارات جديدة أكثر من أي وقت مضى. هذا يتطلب ملكية جديدة.
"يجب على أي هيكل ملكية جديد تضمين المشجعين، بما في ذلك مستوى من ملكية المشجعين لأسهم النادي، ضمن نموذج التشغيل الخاص بهم".
وأثارت الأخبار التي انتشرت أمس الثلاثاء الابتهاج وبعض الخوف، مما قد يخفيه المستقبل، بين المشجعين في غرف الدردشة على الإنترنت ومنتديات المشجعين.
وقال أحد المشجعين في منتدى الشياطين الحمر (رد ديفلز) على منصة ريديت: "آمل ألا يكون هذا خروجا من مقلاة للاندفاع نحو حريق".
وسعى أنصار الفريق لتغيير الملكية لأكثر من عقد من الزمان وزاد الصخب مع عدم نجاح هذا المسعى.
ولم يفز يونايتد بأي لقب منذ أن توج بلقب الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة في عام 2017، كما أن ملعبه الشهير عالميا في أولد ترافورد ومنشآته التدريبية بحاجة إلى تحديث وتطوير.
وقال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الشهر في مقابلة مثيرة أدت إلى رحيله: "عائلة جليزر لا تهتم بالنادي أو بالرياضة الاحترافية، مانشستر (يونايتد) ناد تسويقي".
وقال دنكان دراسدو الرئيس التنفيذي لمجموعة مشجعي مانشستر يونايتد لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "الطريقة الحقيقية لإطلاق العنان (لزيادة) قيمة مانشستر يونايتد هي العمل في شراكة مع الجماهير، وليس استغلالهم كعملاء.
"نريد الفرصة لنكون شركاء مع مستثمرين جدد".