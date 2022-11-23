رابطة مشجعي مانشستر يونايتد: نريد "صوتًا مسموعًا" تحت أي ملكية جديدة

قالت رابطة مشجعي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إن النادي يحتاج لملاك جدد لوقف سنوات من التراجع مشيرة إلى وجوب إعطاء الفرصة للجماهير لإبداء رأي حقيقي في كيفية إدارة النادي في المستقبل.

ويبحث الملاك الأمريكيون للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز عن خيارات لبطل إنجلترا 20 مرة، بما في ذلك استثمار جديد أو بيع محتمل، بعد 17 عاما من شراء عائلة غلازر للنادي.

وقالت مجموعة المشجعين الرئيسية في بيان: "نادينا بحاجة إلى استثمارات جديدة أكثر من أي وقت مضى. هذا يتطلب ملكية جديدة.

"يجب على أي هيكل ملكية جديد تضمين المشجعين، بما في ذلك مستوى من ملكية المشجعين لأسهم النادي، ضمن نموذج التشغيل الخاص بهم".