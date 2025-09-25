لا تكررها أمام الأهلي.. أسطورة الزمالك يحذر حسام عبد المجيد (فيديو)

يرى أشرف قاسم، أسطورة نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض يعاني مشكلة دفاعية واضحة هذا الموسم.

وأكد قاسم عبر قناة MBC MASR2 أن الزمالك لو غير طريقة لعبه إلى 3 مدافعين سيتحسن الأداء العام للفريق وسيلعب المهاجمون بشكل أفضل.

أخبار ذات علاقة ليس بيزيرا فقط.. 5 أسلحة ترعب الأهلي من الزمالك قبل قمة الدوري المصري

وتعادل الزمالك مع ضيفه الجونة بهدف لكل منهما مساء الثلاثاء الماضي بالجولة الثامنة للدوري المصري.

وتقدم الزمالك بهدف سجله اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 27 من عمر اللقاء الذي أقيم بملعب القاهرة بينما أدرك الجونة التعادل في الدقيقة 86 بتسديدة للاعبه محمد عماد.

وأضاف:"ما حدث في لقاء الجونة الأخير بالدوري المصري أن الزمالك اندفع هجومياً بينما استغل الجونة الهجمات المرتدة".

وأكد أن حسام عبد المجيد مدافع الزمالك يؤدي بشكل جيد هذا الموسم ولكن يجب أن يملك رؤية بشكل أسرع وغلق المساحات أمام منافسيه بقوة.

أخبار ذات علاقة بأوامر جون إدوارد.. الزمالك يعاقب لاعبيه

وأضاف:" كان من الممكن أن يغلق حسام عبد المجيد المساحة أمام لاعب الجونة قبل تسديد كرة التعادل، وبالتالي يجب ألا تتكرر هذه الأمور في مواجهة الأهلي".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي أقرب منافسيه.

ويلتقي الزمالك مضيفه الأهلي في قمة الدوري المصري يوم الاثنين المقبل بالجولة التاسعة.