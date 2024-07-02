زفيريف يحقق بداية ناجحة في مشواره ببطولة ويمبلدون للتنس

تغلب ألكسندر زفيريف 6-2 و6-4 و6-2 على روبرتو كارباييس باينا، اليوم الثلاثاء، في الدور الأول ليحقق بداية ناجحة في بطولة ويمبلدون للتنس، التي يسعى من خلالها لإحراز أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى.

وواجه الألماني زفيريف المصنف الرابع لاعبا يتأخر عنه بفارق 60 مركزا في التصنيف العالمي لكن كارباييس باينا كان مفعما بالحماس، ورغم ذلك، فرض زفيريف تفوقه في ضربات الإرسال والضربات الأمامية ليحقق الفوز بمجموعات متتالية.

وكان على كارباييس باينا (31 عاما)، الذي بدا متوترا، إنقاذ ثلاث نقاط كسر إرسال في الشوط الأول ثم استعاد توازنه وصمد، ولعب الإسباني ضربة خلفية طويلة في الشوط الخامس ليمنح زفيريف فرصة كسر الإرسال، ثم كسر زفيريف إرسال منافسه مجددا وحسم المجموعة الأولى خلال أكثر من 30 دقيقة بقليل.

وكافح كارباييس باينا لكنه لم يتمكن من الصمود أمام ضربات إرسال زفيريف التي بلغ متوسط سرعتها 125 ميلا في الساعة، وقد سجل اللاعب الألماني 18 إرسالا ساحقا.

وتعرض الإسباني لكسر إرساله في الشوط الخامس بعد تبادل أجبر زفيريف من خلاله المنافس على التحرك لمرات بين طرفي الملعب.

وكسر زفيريف، وصيف بطل فرنسا المفتوحة، إرسال منافسه في المجموعة الثالثة، ثم احتاج إلى إنقاذ ثلاث نقاط كسر إرسال مع زيادة هجمات كارباييس باينا، وواصل زفيريف فرض تفوقه ليفوز بالمجموعة، وينتزع بطاقة التأهل للدور الثاني.