سون يتحدث عن أسباب رفضه الرحيل للدوري السعودي (فيديو)

كشف الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، نجم توتنهام الإنجليزي، أسباب رفضه العروض التي قدِّمت إليه الفترة الماضية للانتقال إلى الدوري السعودي.

وربطت تقارير سابقة سون بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في ظل وجود عرض للتعاقد معه من نادي الاتحاد، ليزامل الثنائي كريم بنزيما ونغولو كانتي.

وقال سون، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، خلال الجولة التحضيرية لفريقه: "كان هناك فرصة للانتقال إلى الدوري السعودي، ولكن إذا أردت الذهاب لما كنت مع توتنهام الآن".

وأضاف: "المال مهم بالتأكيد، ولكن أنا أعشق لعب كرة القدم، وأحلم بمواصلة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقد عانيت الموسم الماضي، ولم أكن سون الذي أعرفه. أريد أن أظهر لكم اللاعب الذي تعرفونه جيدًا هذا الموسم".