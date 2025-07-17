الزمالك يمكنه التعاقد مع ميسي.. بشير التابعي يفجر جدلا بتصريح مثير (فيديو)

كشف بشير التابعي، النجم السابق لنادي الزمالك، عن إمكانية تعاقد النادي الأبيض مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، مشيرًا إلى أن الأمر مرهون بشرط واحد.

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جاء تصريح التابعي في أعقاب سلسلة التعاقدات التي أبرمها الزمالك أخيرًا، إذ ضم النادي حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق مهدي سليمان بعقد حر لموسمين، بالإضافة إلى الأنجولي شيكو بانزا قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي بعقد لأربعة مواسم.

كما شملت الصفقات التعاقد مع عمرو ناصر وأحمد شريف، كلاهما من نادي فاركو، بعقود تمتد لخمسة مواسم لكل منهما.

وأعلن الزمالك رسميًا تجديد تعاقده مع عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول، لموسمين إضافيين بدءًا من الموسم المقبل، في إطار خطة طموحة لتعزيز صفوف الفريق باللاعبين المميزين استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات المشارك فيها.

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الزمالك قادر على جلب ميسي.. والمال ليس عائقًا

خلال ظهوره على قناة "إم بي سي مصر"، أثار التابعي الجدل بتصريحاته الصريحة، قائلًا: "لو أراد ممدوح عباس (الداعم لمجلس إدارة النادي) تجديد عقد زيزو مع الزمالك، لكان فعل ذلك. والدليل أنه دعم النادي بمليار جنيه، ولو أراد التعاقد مع ميسي، لاستطاع تحقيق ذلك أيضًا".

وانتقل أحمد سيد "زيزو" إلى النادي الأهلي أخيرًا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وأكد التابعي أن الزمالك يمتلك الإمكانيات المالية لجلب نجوم عالميين، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود تحركات جادة بالشكل المطلوب.

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وأوضح: "الزمالك يقدر يجيب ميسي، لكن الأزمة داخلية"، في إشارة واضحة إلى استناد الإدارة على دعم ممدوح عباس.

وأضاف: "عباس كان قادرًا على تجديد عقد زيزو، وهو قادر أيضًا على التعاقد مع أي لاعب في العالم"، مشددًا على أن المشكلة ليست في الموارد المالية، بل في التحركات الإدارية.

وقال: "الفلوس موجودة، والزمالك يستطيع التعاقد مع فريق برشلونة بالكامل، لكن التحركات ليست بالمستوى المطلوب".