فيراري تمدد عقد فريد فاسور كرئيس لفريق فورمولا 1

أعلنت شركة فيراري للسيارات، اليوم الخميس، تمديد عقد فريد فاسور في رئاسة فريقها المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 لبضع سنوات، لتنهي بذلك التكنهات المتزايدة حول مستقبل الفرنسي على رأس الفريق.

ويتولى فاسور (57 عامًا) هذا المنصب منذ بداية عام 2023، وكان دوره محوريًّا في إقناع بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون بالانضمام من مرسيدس هذا الموسم.

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وتلقت فترة قيادته للفريق انتقادات في وقت سابق من هذا العام، وسط تقارير تفيد بأن شركة فيراري استطلعت رأي البريطاني كريستيان هورنر الذي أقيل من منصبه في رد بول هذا الشهر، ولم يكشف بعد عن خطوته التالية.

وقال بنيديتو فينيا، الرئيس التنفيذي لفيراري في بيان، قبل سباق جائزة المجر الكبرى مطلع الأسبوع المقبل: "نريد اليوم الاعتراف بما تم بناؤه، والالتزام بما لا يزال علينا تحقيقه".

وأضاف: "إن ذلك يعكس ثقتنا في قيادة فريد، وهي ثقة متجذرة في الطموح المشترك والتوقعات المتبادلة والمسؤولية الواضحة".

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ويحتل فيراري المركز الثاني في بطولة الصانعين بعد 13 من أصل 24 سباقًا هذا الموسم، لكنه يبتعد بفارق هائل يصل إلى 268 نقطة عن حامل اللقب المهيمن مكلارين.

ولم يصعد هاميلتون، أكثر سائق نجاحًا في تاريخ الرياضة برصيد 105 انتصارات، بعدُ على منصة التتويج مع فريقه الجديد، رغم فوزه بسباق السرعة في شنغهاي في مارس الماضي.

وسلطت الشركة الإيطالية الضوء على قدرة فاسور على القيادة تحت الضغط، فضلًا عن قدرته على إحداث تغيير في الفريق.

وقال فاسور في بيان: "أنا ممتن للثقة التي تمنحها لي فيراري، هذا التجديد ليس مجرد تأكيد، بل هو تحد لمواصلة التقدم، والتركيز، وتحقيق النتائج المرجوة".

وتابع: "أرسَينا أسسًا متينة على مدار 30 شهرًا مضت، وعلينا الآن البناء عليها بثبات وعزيمة. ندرك ما هو متوقع (من الفريق)، ونحن جميعًا ملتزمون تمامًا بتحقيق هذه التوقعات والمضي قدمًا معًا".

ودافع هاميلتون بضراوة عن فاسور في كندا الشهر الماضي وسط تكهنات حول إمكانية تغيير رئيس فيراري.

وقال هاميلتون: "أحب العمل مع فريد، هو السبب الرئيس لوجودي في هذا الفريق، وحصلت على فرصة لأكون هنا، وأنا ممتن له إلى الأبد. ونحن في هذا الأمر معًا".

وشدد: "الأمور ليست مثالية، ولكن بالنسبة لي، أنا هنا للعمل مع الفريق، ولكن أيضًا مع فريد. أريد فريد هنا. أعتقد أن فريد هو الشخص الذي سيقودنا إلى القمة".

وحقق فيراري آخر ألقابه في بطولة الصانعين عام 2008، وهو العام الذي حقق فيه هاميلتون أول لقب له مع مكلارين، وكان كيمي رايكونن آخر سائق يتوج بالبطولة مع فيراري في عام 2007.