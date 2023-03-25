لفتة رائعة من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تجاه ميسي (فيديو)

أعلن كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إطلاق اسم ليونيل ميسي قائد التانغو على مبنى سكني جديد تابع للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وقال تابيا في كلمة اليوم خلال تواجد منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022 أن الاتحاد قرر إطلاق اسم ميسي على المبنى الجديد تكريما له.

وكشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن لوحة تحمل اسم ميسي حيث سيتم وضعها على المقر الجديد تخليدا لأسطورة ميسي.