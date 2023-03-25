لفتة رائعة من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تجاه ميسي (فيديو)
أعلن كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إطلاق اسم ليونيل ميسي قائد التانغو على مبنى سكني جديد تابع للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
وقال تابيا في كلمة اليوم خلال تواجد منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022 أن الاتحاد قرر إطلاق اسم ميسي على المبنى الجديد تكريما له.
وكشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن لوحة تحمل اسم ميسي حيث سيتم وضعها على المقر الجديد تخليدا لأسطورة ميسي.
وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم قطر 2022 بعدما قدم أداء استثنائيا على مدار البطولة التي حصل أيضا على أفضل لاعب في منافساتها.
وتمكنت الأرجنتين بذلك من تحقيق الثالث بعد غياب طويل عن منصات التتويج بالمونديال وبعد عام واحد فقط من التتويج بكوبا أمريكا تحت قيادة ميسي أيضا.
وسجل ميسي الهدف رقم 800 في تاريخه خلال مباراة ودية أمام بنما على ملعب المونيمنتال مقر نادي ريفربليت خلال احتفالية الفوز بكأس العالم.
وقال ميسي إن معرفة أن مركز المنتخبات سيطلق عليه اسم ليونيل ميسي شيء لطيف للغاية، إنه مميز بسبب ما يعنيه وبسبب قيمة اللاعبين الذين يمرون من خلاله.
وقال تابيا عن مبنى ليونيل ميسي: "عام 2017 بدأنا إعادة تأسيس كرة القدم هنا ومن ضمنها كان المبنى، سيصبح المنزل الجديد للمنتخبات الأرجنتينية، مع ثلاثة طوابق من الغرف الفندقية، ومركز تدريب عالي الأداء، ووسائل الراحة، وغرف الاستشفاء، ومركز تدريب".
ووصفت قناة ESPN الأرجنتينية لفتة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تجاه ميسي بالرائعة.