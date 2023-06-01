كريستيانو رونالدو: عشت إحدى أفضل لحظاتي في نادي النصر

قال كريستيانو رونالدو قائد النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين، إن التوتر سيطر عليه خلال حفل تقديمه لجماهير ناديه الجديد في يناير كانون الثاني الماضي.

وانضم رونالدو (38 عاما)، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنويا (213.5 مليون دولار).

وقال رونالدو لحساب الدوري السعودي عبر موقع "تويتر" في جزء من مقابلة ستبث في وقت لاحق اليوم الخميس: "في يومي الأول هنا (بملعب النصر الذي تغير اسمه من مرسول بارك إلى أول بارك) كنت متوترا بعض الشيء".