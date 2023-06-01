كريستيانو رونالدو: عشت إحدى أفضل لحظاتي في نادي النصر
قال كريستيانو رونالدو قائد النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين، إن التوتر سيطر عليه خلال حفل تقديمه لجماهير ناديه الجديد في يناير كانون الثاني الماضي.
وانضم رونالدو (38 عاما)، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنويا (213.5 مليون دولار).
وقال رونالدو لحساب الدوري السعودي عبر موقع "تويتر" في جزء من مقابلة ستبث في وقت لاحق اليوم الخميس: "في يومي الأول هنا (بملعب النصر الذي تغير اسمه من مرسول بارك إلى أول بارك) كنت متوترا بعض الشيء".
وأضاف: "كما هو متوقع كان الملعب ممتلئا وعائلتي معي في مجتمع جديد".
وتابع: "الآن الوضع مختلف تماما. أشعر براحة أكثر وتأقلمت. إنها ذكريات جيدة".
وأضاف رونالدو، الذي سجل 14 هدفا في 16 مباراة بالدوري، أن هناك لحظات لن ينساها على ملعب فريقه الجديد الذي أصبح بمثابة منزله.
وتابع: "بالطبع أتذكر يومي الأول. حفل التقديم كان مذهلا. توقعت ما حدث، كان اليوم مميزا (للجماهير) ولعائلتي أيضا وليس لي فقط".
وأتم النجم البرتغالي: "كان مختلفا تماما واندهشت للغاية. كان مميزا في العديد من النواحي".
وأوضح: "بالنسبة لي كانت إحدى أفضل لحظاتي في كرة القدم. ستكون الذكريات جيدة دائما حين تحصل على حفل تقديم بهذه الطريقة".
وخرج رونالدو خالي الوفاض من موسمه الأول في السعودية بعدما حل النصر ثانيا في الدوري خلف الاتحاد الذي فاز باللقب للمرة الأولى منذ 2009، كما خسر كأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين.