لماذا لا يستطيع برشلونة التعاقد مع مبابي وهالاند؟
يجد برشلونة صعوبة في التعاقد مع كيليان مبابي أو إيرلينغ هالاند في الوقت الذي يرتبط منافسه التاريخي ريال مدريد في التعاقد مع الثنائي الهجومي المميز.
ويعاني برشلونة أزمة مالية تسببت في فشل تجديد عقده نجمه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي في 2021.
وبسبب الأزمة المالية اتجه برشلونة للتعاقد مع لاعبين في صفقات انتقال حر، مثل فرانك كيسي وماركوس ألونسو وإينيغو مارتينيز وغيرهم.
كما استعار برشلونة جواو فيليكس وجواو كانسيلو، وقد لا يستطيع الإبقاء على الثنائي بشكل دائم لعدم قدرته على تلبية طلبات أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.
كما اتجه برشلونة إلى الاعتماد على لاعبين من خريجي مدرسته "لاماسيا" وخاصة لامين يامال وجافي الذي يغيب حاليا؛ بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
ورغم أن التعاقد مع مبابي سيكون، على الأغلب، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، إلا أن النادي الكتالوني لا يستطيع تلبية طلبات اللاعب المالية.
وسيكون التعاقد مع إيرلينغ هالاند أصعب من مبابي في ظل ارتباط المهاجم النرويجي بعقد مع مانشستر سيتي ينتهي في 2027.
وأنفق برشلونة ما يزيد عن 100 مليون يورو (109.24 مليون دولار) في شراء فيليب كوتينيو وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي ما بين 2017 و2019، وهو ما أرهق الفريق فيما بعد ليدخل من أزمة مالية.
وقبل أيام قال تشافي مدرب برشلونة إن النادي الكتالوني لا يستطيع إنفاق مبالغ كبيرة على شراء لاعبين كبار مثل هالاند ومبابي.
ويتردد أن هالاند يحصل على 19 مليون جنيه إسترليني سنويا، مقابل 72 مليون يورو لمبابي من باريس سان جيرمان، وهذه أرقام يبدو أنه من المستحيل على برشلونة دفعها أو حتى الاقتراب منها.
وقال تشافي: "لا بد من الاعتماد على ما لدينا من لاعبين لأننا حاليا لا يمكن أن نفكر في مثل هذه التعاقدات".
وأضاف: "وضعنا الاقتصادي ليس جيدا حتى نقوم بذلك، أعتمد على لاعبي فريقي الحاليين وعلينا تحقيق الفوز مع هؤلاء اللاعبين".
ونتيجة للأزمة المالية لبرشلونة قد يتجه برشلونة إلى بيع أحد أبرز لاعبيه وهو المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو، وذكرت صحيفة "سبورت" أن بايرن ميونخ مستعد لدفع مبلغ مغرٍ لبرشلونة وللاعب لإتمام الصفقة.
وقد ينهي برشلونة الكثير من مشاكله المالية من بيع أراوخو، الذي تقدر قيمته السوقية بـ70 مليون يورو، لكن هذا القرار قد يتسبب في أزمة دفاعية لفريق تشافي الذي تلقى 22 هدفا في 19 مباراة في الليغا الموسم الحالي، و6 أهداف في 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
خطر الاستبعاد
والمشاكل المالية ليست العقبة الوحيدة أمام برشلونة للتعاقد مع مبابي وهالاند، فقد ذكرت وكالة الأنباء الألمانية الشهر الماضي أن برشلونة يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، بعد اتهامه بانتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
ووفقا للوكالة، فإن برشلونة أدرج حسابات غير صحيحة لمدة ثلاثة أعوام، ويجب أن يتم تعويض نفقات النادي من خلال الإيرادات المرتبطة مباشرة بأعمال كرة القدم.
ويبدو أنه من المستحيل على مبابي أو هالاند قبول اللعب لفريق لا يشارك في دوري أبطال أوروبا، خاصة أن مبابي يحلم بالتتويج باللقب القاري، في حين حقق هالاند اللقب الموسم الماضي مع مانشستر سيتي.
ونقلت الوكالة عن مصادر من داخل اليويفا أنه يمكن استبعاد برشلونة من دوري أبطال أوروبا لمدة ثلاثة أعوام بدءا من موسم 2024/2025.