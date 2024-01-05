لماذا لا يستطيع برشلونة التعاقد مع مبابي وهالاند؟

يجد برشلونة صعوبة في التعاقد مع كيليان مبابي أو إيرلينغ هالاند في الوقت الذي يرتبط منافسه التاريخي ريال مدريد في التعاقد مع الثنائي الهجومي المميز.

ويعاني برشلونة أزمة مالية تسببت في فشل تجديد عقده نجمه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي في 2021.

وبسبب الأزمة المالية اتجه برشلونة للتعاقد مع لاعبين في صفقات انتقال حر، مثل فرانك كيسي وماركوس ألونسو وإينيغو مارتينيز وغيرهم.

كما استعار برشلونة جواو فيليكس وجواو كانسيلو، وقد لا يستطيع الإبقاء على الثنائي بشكل دائم لعدم قدرته على تلبية طلبات أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.